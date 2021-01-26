شكرا لقرائتكم خبر عن هل التحدث مع نفسك أمر طبيعى وما سر مقولة "الدولاب" للدكتور الرخاوى؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "أمر طبيعى أن تكلم نفسك أو تكلم الدولاب أو الكرسي، يحصل هذا ولا تقلق! بس أول ما تحس أن الدولاب رد عليك لازم تجيلى بسرعة"، مقولة مشهورة للدكتور يحيي الرخاوي، أستاذ الصحة النفسية وانتشرت على السوشيال ميديا بشكل كبير، وقد سألنا الدكتور الرخاوي، حول هذه المقولة وهل من علامات الصحة النفسية أن تتكلم مع نفسك حقاً.

قال الرخاوي، في حواره لـ ”الخليج 365” "هذه المقولة قلتها بالصدفة منذ أكثر من 20 سنة لكي أشرح الهلوسة أو سماع أصوات غير موجودة، فإذا تكلمت مع نفسي فهذا ليس جنوناً لكن سماع شيء لا يصدر صوت مثل: الدولاب يتكلم فهذا يدل على حدوث هلوسة..ولا أعرف السبب وراء انتشار هذه المقولة على السوشيال ميديا اعتقد لأن "الناس دمهم خفيف".

وأوضح الدكتور الرخاوي: "هذه الأيام اسأل المريض بماذا تشعر يقولي "اكتئاب" أو " Depression".. زمان مكنش عندنا المصطلحات دي.. أمي كانت تقول غم ..هم وأنا لا أستطيع أن أخذ تصنيفات من المريض نفسه لنفسه على أنه مريض اكتئاب".

وأضاف أن من أكثر الأمراض المنتشرة والخطيرة أمراض التوقف عن الحياة يكون الشخص عايش "زي قلته"، فهناك عديد من الشباب يأتون للعيادة بدون عمل، واكتب لهم في الروشتة "إن لم تعمل لن تشفى".

وأوضح أن أبرز علامات الاكتئاب تتمثل في "هم أزلي.. غم ما يتلم.. عزوف عن الحياة.. عزوف عن الأكل.. الانتحار.. الفشل في الحياة.. الفشل الزوجي."



حوار الدكتور يحي الرخاوى (1)



حوار الدكتور يحي الرخاوى (2)



حوار الدكتور يحي الرخاوى (3)



حوار الدكتور يحي الرخاوى (4)



حوار الدكتور يحي الرخاوى (5)



حوار الدكتور يحي الرخاوى (6)



حوار الدكتور يحي الرخاوى (7)



حوار الدكتور يحي الرخاوى (8)



حوار الدكتور يحي الرخاوى (9)



حوار الدكتور يحي الرخاوى (10)