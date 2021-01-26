شكرا لقرائتكم خبر عن 4 رسائل من الدكتور يحيى الرخاوى حول أزمة كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور يحيي الرخاوي، أستاذ الطب النفسي بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، أن فيروس كورونا يمثل أزمة عالمية ولا أحد يستطيع أن يقدر بالتحديد ما هو تأثير أزمة كورونا على الصحة النفسية للمصريين لأن هذا يحتاج إلى إحصاء دقيق بالأرقام.

وأوضح، في حواره لــ"الخليج 365" أن أزمة كورونا أعطت 4 دروس نفسية للمصريين، الدرس الأول أن الأزمة العالمية قد أعطت رسالة للجميع أننا لا نستطيع التخلي عن بعض كبشر وأن الظروف تذكرنا أن المسألة لا تستثني غني أو فقير أمريكا مثل السنغال مثل الهند حتى البلاد المتقدمة أصيبت أكثر.

والدرس الثاني تذكرة بأن الأمور لم تعد فى إطار تحكم العلماء كما يتصور الناس، لأن فيروس لا يرى بالعين المجردة يتسبب في اهتزاز العالم أجمع.

والدرس الثالث أن الأزمة جعلت الناس أكثر قرباً من بعضهم خوفاً من مواجهة عدو مشترك، والرسالة الأخيرة والأهم أن هذه الأزمة ذكرتنا بقدرة الله سبحانه وتعالي في إنهاء وباء كورونا، هناك إرادة فوقية تنبهنا، وأننا يجب جميعاً أن نقول "يارب".

وتابع قائلاً أن القاعدة الأبسط والأوضح "اللهم إنا لا نسألك رد القضاء لكن نسألك اللطف فيه، مضيفاً: "يمكن أن نسمى الأزمة قضاء وقدر إذا كانت مفاجئة وغير منتظرة وخطيرة وقاتلة والله وحدة قادر على اللطف بها ويمكننا أن نجتهد، يجب أن نسلم أمورنا لله ونتخذ احتياطاتنا دون تفريط في الوقاية واتباع تعليمات وزارة الصحة".



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حوار الدكتور يحي الرخاوى (8)



حوار الدكتور يحي الرخاوى (9)



حوار الدكتور يحي الرخاوى (10)