4 نصائح سحرية لتعزيز فاعلية لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواصل دول العالم منح مواطنيها اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وذلك لوقف انتشار الفيروس.

ولتعزيز فاعلية تلك اللقاحات، حدد موقع "تايمز نيوز ناو" عددا من النصائح السحرية، التي يمكن من خلالها تعزيز الاستجابة المناعية للجسم.



واقترحت الدكتورة فرح إنغال، مديرة الطب الباطني، مستشفى هيرانانداني الهندية، عدد من الوسائل، التي يمكن لأي شخص اتباعها، للحفاظ على نمط حياة صحي وتحسين فرص الحصول على استجابة مناعية أفضل للقاح وهي.

تجنب الكحول والتدخين

يجب تجنب استهلاك الكحول أو التدخين أو الانغماس في ممارسات أخرى غير صحية، للحصول على أقصى فائدة من اللقاح.

ويجب على الأشخاص الذين أخذوا اللقاح، ضمان نمط حياة صحي وتجنب استهلاك الكحول أو التدخين في وقت قريب من التطعيم.

الحصول على قسط كافٍ من النوم

هناك طريقة أخرى للتأكد من أن جهازك المناعي في حالة مثالية، لتحقيق أقصى استفادة من جرعة لقاح "كوفيد 19"، وهي الحصول على قسط كافٍ من النوم.

وتقول دراسة نُشرت في المجلة الدولية للطب السلوكي إن أولئك الذين لم يناموا أكثر من 5 ساعات كل ليلة قبل لقاح الإنفلونزا، جعلوا اللقاح فقط نصف فعالية أولئك الذين حصلوا على قسط كاف من النوم، وسينطبق الشيء نفسه على لقاح "كوفيد 19" أيضًا.

الرياضة المنتظمة

البقاء نشيطًا وممارسة الرياضة هي طريقة أخرى، للتأكد من صحة جسمك.

ويمكن أن يساعد الحفاظ على لياقتك البدنية والحفاظ على وزن صحي في تقليل مخاطر إصابتك بأمراض مزمنة، مما قد يجعلك أكثر عرضة لأي مضاعفات.

الطعام الصحي

على الرغم من أنه لا توجد أطعمة تمنحك تعزيزًا فوريًا للمناعة، فإن اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يساعد في بناء نظام مناعة صحي.

ويمكن لأطعمة معينة، وخاصة التي تحتوي على بكتيريا الأمعاء النافعة "البروبيوتيك" وأبرزها الزبادي أن تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحتك.

لذا تأكد من تناول الكثير من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والزبادي للحفاظ على تغذية جسمك.