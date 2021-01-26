"الصحة العالمية" تحذر من "قومية اللقاحات" في مواجهة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، من أن الهوة تتسع بين الأغنياء والفقراء بشأن الحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أنها لا تزال بحاجة إلى 26 مليار دولار لآليتها الرامية إلى تسريع نشر أدوات مكافحة كوفيد-19 في العالم.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم جيبريسوس مستشهدا بدراسة جديدة لغرفة التجارة الدولية، إن "القومية في مجال اللقاحات قد تكلف الاقتصاد العالمي ثمنا غاليا يصل إلى 9200 مليار دولار".

وأضاف أن "حوالي نصف هذا المبلغ، أي 4500 مليار دولار، ستتكبده الاقتصادات الأكثر ثراء".

واشار جيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن آلية "تسريع الوصول إلى أدوات مكافحة كوفيد-19" (آكت أكسيليريتور) لا تزال بحاجة إلى 26 مليار دولار (21,4 مليار يورو) عام 2021.

وأطلقت هذه الآلية في نهاية أبريل/ نيسان 2020 خلال مراسم نظمها جيبريسوس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ومؤسسة بيل وميليندا جيتس، وهي تهدف إلى تسريع تطوير وإنتاج لوازم التشخيص والعلاجات واللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، وضمان توزيعها بشكل عادل.

وشدد جيبريسوس على أن "القومية في مجال اللقاحات قد تخدم أهدافا سياسية على المدى القريب، لكن المصلحة الاقتصادية لكل أمة على المدى المتوسط والبعيد تملي دعم المساواة في الوصول إلى اللقاحات".