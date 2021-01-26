شكرا لقرائتكم خبر عن هل تأثرت أحلام المصريين بفيروس كورونا.. يحيى الرخاوى يجيب (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك الدكتور يحيي الرخاوي، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة نظرية نفسية مميزة حول الأحلام ودورها في حياة الإنسان، فهو يرى أن الأحلام لها وظيفة في إعادة تشكيل جهازنا العصبي بعد أحداث طويلة في اليوم وإصلاح ما أفسدناه على مدار النهار، فهل كان لفيروس كورونا تأثير على أحلام المصريين؟.. طرح الخليج 365 هذا السؤال على الدكتور يحيي الرخاوي.

وقال الرخاوي:"أي حدث مخيف أو مرعب مثل: زلزال أو فيروس كورونا ينطبع في الجهاز العصبي للإنسان، وعندما ينام يتألف الحلم الذى قد يرعبنا أكثر أو يجعلنا أكثر هدوءاً لكن محتوى الحلم ليس له قيمة مقارنة بفائدة هذه الأحلام لجهازنا العصبي ووظيفتها في إعادة تنظيم المخ. "

وأوضح قائلاً أن محتوى الأحلام لا يمثل حقيقة الأحلام ولا أهميتها في الحياة البشرية، فهى نعمة من الله لتنظيم المخ بطريقة دورية بغض النظر عن محتواها.

وعن طريقة تشكيل الأحلام أوضح أن الأحلام تتألف في لحظة اليقظة في بضع ثوانِ، أما الحلم الحقيقى فيحدث 20 دقيقة كل 80 دقيقة من النوم مثل دورات الليل والنهار ولا يجب أن نعطى اهتماما بمحتوى الأحلام لأنه 1\ 100 مما جرى في الأحلام، أما حقيقة الأحلام فهى نعمة من الله لتنظيم ما قمنا بعمله طوال النهار.



حوار الدكتور يحي الرخاوى (1)



حوار الدكتور يحي الرخاوى (2)



حوار الدكتور يحي الرخاوى (3)



حوار الدكتور يحي الرخاوى (4)



حوار الدكتور يحي الرخاوى (5)



حوار الدكتور يحي الرخاوى (6)



حوار الدكتور يحي الرخاوى (7)



حوار الدكتور يحي الرخاوى (8)



حوار الدكتور يحي الرخاوى (9)



حوار الدكتور يحي الرخاوى (10)