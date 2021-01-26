شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل شيء عن عدوى التيفود..الأعراض والأسباب وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التيفود هو عدوى بكتيرية خطيرة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة والإسهال والقيء تسببه بكتيريا السالمونيلا التيفية، التي تنتقل إلى البشر من خلال المياه أو الأطعمة الملوثة، حمى التيفوئيد شديدة العدوى ويمكن أن تنتقل من شخص مصاب إلى آخر عن طريق ملامسة (برازه) أو بوله، يمكن علاج المرض بسهولة بالمضادات الحيوية عند اكتشافه في الوقت المناسب، ولكن إذا ترك دون علاج ، يمكن أن يصبح قاتلا، خاصة لدى لأطفال.

ووفقا لتقرير لموقع timesofindia تعد حمى التيفود شائعة جدًا في جميع أنحاء العالم، وخاصة في البلدان النامية حيث يصاب حوالي 12.5 مليون شخص كل عام بفيروس التيفود في أجزاء مختلفة من العالم.

الأعراض

تبدأ أعراض التيفود في الظهور بعد أسبوع أو أسبوعين من الإصابة وتعتبر الحمى الشديدة التي تصل إلى (39 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية) والطفح الجلدي خاصة على الرقبة والبطن من أكثر الأعراض شيوعًا لهذه الأمراض المعدية وقد تشمل العلامات الشائعة الأخرى ضعف، ألم المعدة، صداع الراس، فقدان الشهية، إمساك أو إسهال، آلام العضلات.

وفي حالات نادرة ، يمكن أن يؤدي المرض حتى إلى نزيف معوي أو ثقوب في الأمعاء إذا ترك دون علاج لفترة طويلة ، وقد يؤدي ذلك إلى مضاعفات خطيرة ، والتي قد تشمل الالتهاب رئوي، عدوى الكلى أو المثانة، التهاب البنكرياس، التهاب عضلة القلب، التهاب داخلى بالقلب، التهاب السحايا، هذيان ، هلوسة ، ذهان بجنون العظمة.

الأسباب

تحدث حمى التيفود بسبب بكتيريا السالمونيلا التيفية ، التي تنتمي إلى نفس العائلة التي تسبب عدوى معوية خطيرة تسمى داء السلمونيلات، ولا يمكن نقل البكتيريا إلا عن طريق شرب أو تناول الأطعمة والمشروبات الملوثة بالسالمونيلا التيفية بمجرد الإصابة بالعوامل الممرضة ، يمكن للفرد أن ينشرها للآخرين من خلال طريق البراز، ويمكن أن تعيش البكتيريا لأسابيع في الماء أو مياه الصرف الصحي المجففة.

ناقلات التيفود

حتى بعد العلاج بالمضادات الحيوية ، يستمر بعض الأشخاص المصابين في إيواء البكتيريا، يشار إلى هؤلاء الأشخاص على أنهم حاملون مزمنون قد لا يظهرون على وجه الخصوص أي علامات أو أعراض للعدوى ، ولا يزالون يطرحون البكتيريا في برازهم ، والتي يمكن أن تصيب الآخرين بسهولة.

طرق الوقاية

يجب عليك شرب الماء النظيف والحفاظ على نظافة محيطك وطلب المساعدة الطبية الكافية للوقاية من حمى التيفود ومكافحتها.

اغسل يديك بشكل صحيح: اغسل يديك بشكل متكرر ، خاصة بعد لمس الأسطح الملوثة وتناول الأطعمة وإعداد الطعام والسعال أو العطس. يعد تنظيف يديك بالماء والصابون أو 70٪ من المطهرات التي تحتوي على الكحول لمدة 30 ثانية أفضل طريقة للسيطرة على العدوى.

تجنب شرب المياه غير المعالجة: شرب الماء الملوث هو السبب الشائع لعدوى التيفود اشرب دائمًا المياه المعبأة أو المياه النقية.

الفواكه والخضروات النيئة النظيفة: هناك احتمالات كبيرة بأن تكون المنتجات النيئة قد تم غسلها في مياه ملوثة، لذلك ، لا تأكل أي خضروات أو فواكه نيئة دون غسلها، أحضرها إلى المنزل واغسلها جيدًا في الماء النظيف ومحلول صودا الخبز قبل الأكل أو الطهي.

تناول الأطعمة الساخنة: تجنب تناول الأطعمة المخزنة في درجة حرارة الغرفة، ذلك لأن البكتيريا تنمو بسرعة كبيرة في درجة حرارة الغرفة. يفضل دائمًا تناول الطعام الساخن.

كيفية حماية الآخرين من الإصابة

أكمل جرعتك من المضاد الحيوي: تأكد من إكمال جرعتك من المضادات الحيوية. قد يؤدي ترك العلاج في منتصف الطريق إلى جعل البكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية ويزيد من خطر حدوث مضاعفات.

اغسل يديك كثيرًا: هذا هو أهم شيء يجب القيام به لمنع انتشار العدوى للآخرين. افرك يديك بشكل صحيح من 30 ثانية بالماء والصابون أو المطهرات التي تحتوي على الكحول بشكل متكرر.