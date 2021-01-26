حقيقة أخبار انخفاض فاعلية لقاح “أسترازينيكا” بين كبار السن

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 يناير 2021 10:09 صباحاً - منذ 50 دقيقة

أكدت شركة أسترازينيكا أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد لا يزال فعّالاً ، نافية أن لقاحها للوقاية من مرض كوفيد-19 غير فعال بين من تزيد أعمارهم على 65 عاما.

جاء ذلك بعد أن ذكرت تقارير إعلامية ألمانية أن مسؤولين يخشون من احتمال عدم الموافقة على استخدام اللقاح لتطعيم كبار السن في الاتحاد الأوروبي.

وذكرت صحيفتا هاندلسبلات وبيلد الألمانيتان في تقريرين منفصلين أن فاعلية اللقاح، الذي طورته شركة أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد، محدودة للغاية لمن تزيد أعمارهم على 65 عاما. وذكرت هاندلسبلات أنها تبلغ 8% بينما ذكرت بيلد أنها دون 10%.

وقالت صحيفة بيلد في نسختها على الإنترنت إن المسؤولين الألمان قلقون من أن اللقاح قد لا يحصل على موافقة هيئة الأدوية الأوروبية لاستخدامه مع من تزيد أعمارهم على 65 عاما.

ووصفت أسترازينيكا في أول رد لها على تقارير وسائل الإعلام الألمانية التي تفيد بأن فاعلية لقاحها منخفضة للغاية مع كبار السن بأنها “غير صحيحة تماما”.

وقالت إن اللجنة البريطانية المشتركة للتطعيم والتحصين تدعم تلقي كبار السن اللقاح، وأضافت أن تحاليل المسنين الذين شاركوا في تجارب اللقاح أظهرت استجابات مناعية قوية.