تعرف على مخاطر الإفراط في تناول المكملات الغذائية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 يناير 2021 10:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أضرار المكملات الغذائية متعددة، والإفراط في تناولها يسبب الكثير من الأمراض تبدأ بالقلق والتوتر وقد تنتهي بأمراض القلب والسرطان.

حذرت الرابطة الاتحادية لمراكز حماية المستهلك من مخاطر الإفراط في تناول المكملات الغذائية على الصحة.

وأوضحت الرابطة أن تناول جرعات زائدة من فيتامين A قد يؤدي إلى الصداع والغثيان واضطرابات الرؤية، بينما قد يؤدي تناول جرعات زائدة من فيتامين D إلى الشعور بالإرهاق وضعف العضلات واضطرابات القلب.

وقد يرفع تناول جرعات زائدة من فيتامين E خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، وهو ما ينطبق أيضا على الإفراط في تناول حمض الفوليك.

كما قد يؤدي تناول جرعات زائدة من البوتاسيوم إلى اضطرابات نظم القلب، في حين يرفع الإفراط في تناول السيلينيوم خطر الإصابة بداء السكري.

أما الإفراط في تناول النحاس فيرفع خطر الوفاة المبكرة بنسبة تصل إلى 18%، وذلك وفقا لنتائج دراسة علمية حديثة.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة لا يجوز تناول المكملات الغذائية إلا تحت إشراف الطبيب، مع مراعاة عدم تجاوز الجرعات المحددة بأي حال من الأحوال.

جدير بالذكر أنه يتم اللجوء إلى المكملات الغذائية المحتوية على فيتامينات ومعادن في حالة المعاناة من سوء التغذية الناجمة على سبيل المثال عن التقدم في العمر أو الحمل أو بعض أمراض الأمعاء الالتهابية مثل داء “كرون”.