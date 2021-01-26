لاحتواء كورونا.. الصين تبني منشأة صحية في زمن قياسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجحت الصين في تشييد منشأة صحية ضخمة شمالي البلاد لاحتواء مئات الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي تم اكتشافها في الأسابيع الأخيرة.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، بناء الصين لمنشأة صحية تضم أكثر من 4 آلاف غرفة، مخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد، ومخالطيهم.



وذكرت شبكة "أي بي سي نيوز" الأمريكية أن المنشأة تقع في مدينة شيجياتشوانغ بمقاطعة هوبي، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 10 ملايين شخص.





وتمّ بناء المنشأة في زمن قياسي، إذ كانت المنطقة عبارة عن أرض مستوية، قبل بدء عمليات البناء فيها يوم 10 يناير الجاري.

وقام مئات العمال، بمساعدة رافعات بتجميع غرف بيضاء جاهزة على قطعة أرض شاسعة في ضواحي المدينة.





وتذكر هذه المشاهد بالمستشفيات المؤقتة التي شيّدت خلال أيام في ووهان، المدينة الصينية حيث تم اكتشاف فيروس كورونا المستجد لأول مرة فيها.

وأكدت صحيفة الشعب اليومية الرسمية، جاهزية أكثر من 600 غرفة في 19 يناير الجاري، ومن المقرر إضافة 3600 غرفة أخرى في وقت لاحق.





وأفادت وسائل إعلام رسمية بأنه تم إرسال عمال ومواد بناء من جميع أنحاء البلاد للمساعدة في بناء المركز.

وتبلغ مساحة كل غرفة لشخص واحد فقط، 18 مترا مربعا، وتأتي مع أسرّة ومكتب ومكيف هواء وتلفزيون وخدمة "الواي فاي" اللاسلكية.





ونجحت الصين في الحدّ من الانتشار المحلي للفيروس التاجي، لكنها تكافح تفشي كوفيد-19 هذا الشتاء في شمالها البارد، حيث أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، تراجع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الصين مع انخفاض الحالات في أشد إقليمين تضررا فيها دون العشرة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 25 يناير، انخفاضا من 124 إصابة في اليوم السابق.





وسجل إقليم هيلونغجيانغ 53 حالة إصابة جديدة، لكن جيلين وهوبي، وهما إقليمان آخران في شمال شرق الصين شهدا زيادة كبيرة في الحالات في الأسابيع القليلة الماضية، فسجل جيلين سبعا وهوبي خمسا فقط.

وارتفع عدد حالات الإصابة دون أعراض، التي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، إلى 57 من 45 في اليوم السابق.





ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 89197 حالة، بينما ارتفع مجمل الوفيات وفاة واحدة إلى 4636، في أول زيادة منذ 13 يناير.