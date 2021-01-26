شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الرخاوى: أفضل الاعتماد على المناعة الطبيعية للحماية من كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور يحيي الرخاوي، أستاذ الطب النفسي بكلية طب قصر العيني، إنه لم يقرر الحصول على لقاح من لقاحات كورونا الحالية حتى الآن، مضيفاً: "سأحصل على لقاح رب العالمين هعتمد على المناعة الطبيعية".

وأوضح الرخاوي، في حواره لـ ”الخليج 365”: "لا أستطيع أن أحكم على اللقاحات من الجرائد ولا منظمة الصحة العالمية لأن الأمر يحتاج لإحصاء دقيق كم عدد الذين عولجوا وكم أخذوا لقاحات ومع ذلك أصيبوا وهناك من أخذوا اللقاحات ولم يصابوا وهذا الأمر سوف يستغرق سنوات."

وأكد أن هناك اجتهاد حقيقي من العلماء لتطوير لقاحات لمواجهة أزمة كورونا في العالم مضيفا: علماء مصر يحاولون الوصول للقاح، لكن الناس عندما عرفوا أن من يصاب مرة بفيروس كورونا يمكن أن يصاب مرة ثانية وهذا تسبب في الذعر والهلع وهو ما جعلهم يتشككون في اللقاح، لأن المناعة الطبيعية توفر حماية أكبر من اللقاح حتى بعد الإصابة بالفيروس فمن أصيب كون مناعة وأجسام مضادة أقوى من الذي حصل على اللقاح.

وأضاف أن هناك نقاط ضعف أخرى للقاحات تتمثل في وجود سلالات وأجيال جديدة من فيروس كورونا، والتي قد لا تعمل معها اللقاحات.



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حوار الدكتور يحي الرخاوى (5)



حوار الدكتور يحي الرخاوى (6)



حوار الدكتور يحي الرخاوى (7)



حوار الدكتور يحي الرخاوى (8)



حوار الدكتور يحي الرخاوى (9)



حوار الدكتور يحي الرخاوى (10)