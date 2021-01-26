شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف امتى تروح لطبيب نفسى وعلامات الصحة النفسية من يحيى الرخاوى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "يستحسن بلاش".. إجابة ساخرة قصيرة قالها الدكتور يحيي الرخاوي، أستاذ الطب النفسي، رداً على سؤال "متى يجب الذهاب لطبيب نفسي؟"، حيث قال :"الناس أصبح لديها وعي زيادة عن اللازم فيما يخص الذهاب للطبيب النفسي، فأي شخص يشعر بالحزن العادي يذهب للعيادة ويشخص نفسه على أنه اكتئاب وهذه المبالغة في الذهاب للأطباء النفسيين ليست جيدة إلا إذا استدعت الحالة بالفعل، وهناك حالات تستدعي ذلك مثل: الهلوسة وغيرها لكن هذا لا يعني أن أي حزن تمر به تذهب للطبيب النفسي".

وأوضح الرخاوى، في حواره لـ ”الخليج 365”:"زمان الناس كانت تعيش في أمان الله بدون أطباء نفسيين فيما عدا طبعا الأمراض الخطيرة مثل: الاعتداء على النفس أو الآخرين أو الجنون".

وأضاف أن كثرة الدعاية لضرورة الذهاب لطبيب نفسي جعلت أي شخص يصاب بأى حزن طبيعي يذهب للطبيب بدون حاجة حقيقية، وهذا يسمى "نفسنة المجتمع" أي جعل العواطف والمشاعر عبئا يلقيه الإنسان على الطبيب النفسي ليتحمل الطبيب مسئوليتنا تجاه أنفسنا.

وأكد أن الحزن شعور طبيعي يجب علينا تحمله وهو يختلف عن الاكتئاب المرضى، وإذا لم تتحمل نفسك في حالات الحزن والإحباط فلن تصل للإبداع والنجاح، لكن الحالات التي تستدعى الذهاب للطبيب النفسي تتمثل في عدم القدرة على استكمال الحياة كما كنت في السابق أو التوقف عن الأشياء التي اعتدت عملها.

وعن علامات الصحة النفسية قال الرخاوي: هناك مقولة أتفق معها تماماً مع العالم النفسي"فرويد" وهي أن "الصحة النفسية هي أن تعمل وأن تحب"، وذلك رغم اختلافي مع فرويد في تفكيره بصفة عامة.



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حوار الدكتور يحي الرخاوى (6)



حوار الدكتور يحي الرخاوى (7)



حوار الدكتور يحي الرخاوى (8)



حوار الدكتور يحي الرخاوى (9)



حوار الدكتور يحي الرخاوى (10)