كورونا حول العالم.. تراجع الإصابات في الصين وأمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع عدد إصابات فيروس كورونا المستجد ليصل 100 مليون و284 ألف و461 إصابة، حتى الثلاثاء.

وبلغ عدد حالات الوفاة مليونين و149 ألف و 460 حالة وفاة، تتصدر قائمتها الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها أكثر الدول المتضررة من الفيروس.

وذكرت أحدث الإحصائيات أن عدد حالات الشفاء من الوباء العالمي بلغ حتى الآن 72 مليونا و292 ألفا و597 حالة شفاء .





وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.





تراجع كورونا في أمريكا

تراجعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 21 في المئة في الأسبوع المنقضي بينما سجلت جميع الولايات باستثناء واحدة انخفاضا في الإصابات.

وسجلت البلاد 1.2 مليون إصابة جديدة في الأسبوع المنتهي يوم 24 يناير / كانون الثاني نزولا من 1.5 مليون إصابة في الأسبوع السابق له.

ونيوهامبشير هي الولاية الوحيدة التي زادت فيها حالات الإصابة.





وانخفضت الحالات الجديدة في كاليفورنيا 32 في المئة.

وانخفضت الوفيات بالفيروس 6.6 في المئة في الأسبوع المنقضي إلى نحو 21600 في أنحاء البلاد.

وارتفع عدد الوفيات في 17 ولاية من بين 50 في ذلك الأسبوع.

وتوفي إجمالا قرابة 419 ألفا بفيروس كورونا المستجد، بواقع واحد من كل 780 في الولايات المتحدة.





تراجع كورونا في الصين

أظهرت بيانات رسمية تراجع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الصين مع انخفاض الحالات في أشد إقليمين تضررا فيها دون العشرة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 25 يناير/ كانون الثاني انخفاضا من 124 إصابة في اليوم السابق.

وسجل إقليم هيلونغجيانج 53 حالة إصابة جديدة لكن جيلين وخبي، وهما إقليمان آخران في شمال شرق الصين شهدا زيادة كبيرة في الحالات في الأسابيع القليلة الماضية، فتراجعت الإصابات الجديدة فيهما بشدة، فسجل جيلين سبعا وخبي خمسا فقط.

وارتفع عدد حالات الإصابة دون أعراض، والتي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، إلى 57 من 45 في اليوم السابق.

ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض "كوفيد-19" في البر الرئيسي الصيني 89197 حالة بينما ارتفع مجمل الوفيات وفاة واحدة إلى 4636، في أول زيادة منذ 13 يناير/كانون الثاني.





ارتفاع وفيات المكسيك

سجلت وزارة الصحة المكسيكية 8521 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و659 وفاة ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و771740 والوفيات إلى 150273.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.





6408 إصابة جديدة في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن ألمانيا سجلت 6408 إصابات جديدة بفيروس كورونا، لترتفع إجمالا إلى مليونين و148077.

وأظهرت بيانات المعهد أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 52990 بعد رصد 903 وفيات جديدة.



