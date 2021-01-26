شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة بريطانية: علاج النقرس يخفض مخاطر مضاعفات فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة بجامعة أكسفورد البريطانية، عن فاعلية علاج النقرس في مواجهة فيروس كورونا، بعد أن أثبتت قدرتها على خفض معدلات الخطر الناتج عن مضاعفات الفيروس التاجى بنسبة وصلت لـ30%، طبقًا لتقرير نشر في صحيفة ديلى ميل البريطانية.

وقالت الدراسة البريطانية إن علاج مرضى النقرس، يسهم في علاج الحالات المتأخرة إثر الإصابة بالفيروس بنسبة 25%، حيث أجريت دراسة على 4000 شخص أن تناولوا جرعة يومية من علاج الكوليشسين المضاد للالتهابات، وتبين قدرته في تقليل مخاطر دخول مرضى فيروس كورونا الذين يعانون من ظروف صحية أساسية إلى المستشفى.

وأكد الباحثون بالدراسة فاعلية عقار النقرس، التي تشجع على التوسع في استخدامه لمواجه المخاطر الناتجة على الفيروس، خاصة أن تكلفته زهيدة للغاية وتم تجربتها على نطاق واسع في أكبر تجربة سريرية في العالم لعلاج مرضى كورونا في المستشفى، وعلى الرغم من أن التجربة اكتشفت أن الستيرويد ديكساميثازون يمكن أن يقلل من خطر الوفاة بين أكثر الأمراض خطورة، إلا أنه حتى الأن لا توجد أدوية قادرة على العلاج الحاسم لمضاعفات الفيروس.

وكانت دراسة كندية أثبتت فاعلية عقار الكولشيسين المضاد للالتهابات، بتقليل خطر الموت بنسبة 44%، وخطر المرضى الذين يحتاجون إلى التهوية الميكانيكية بمقدار النصف، خاصة المرضى فوق سن الأربعين وكان لديهم حالة صحية أساسية واحدة على الأقل بما في ذلك السمنة أو السكري أو ارتفاع ضغط الدم.