شكرا لقرائتكم خبر عن 7 طرق للتخلص من الهبات الساخنة عند النساء..منها خل التفاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الهبات الساخنة هو مرض أكثر شيوعا بين النساء فترة ما بعد الثلاثين أو خلال ما قبل انقطاع الطمث، ويشير تقرير علمى نشره موقع boldsky إلى أنه يمكن استخدام العلاجات العشبية والرياضة، للتخفيف من آلام الهبات الساخنة وعلاجها تدريجيا.

وأوضح التقرير أن أعراض الهبات الساخنة تتثمل فى الإحساس بالدفء و احمرار الجلد وسرعة ضربات القلب والتعرق والقلق، مشيرا إلى أنه فى حالة ظهور نوبات متكررة من الهبات الساخنة، فمن الأفضل استشارة طبيب نساء. فما هى أبرز العلاجات المنزلية للهبات الساخنة:

خل التفاح

تستخدم النساء من خلفيات ثقافية وتقليدية مختلفة أنواعًا مختلفة من الأعشاب لعلاج الهبات الساخنة، يمكن خل التفاح كعلاج فعال لتقليل بعض شكاوى انقطاع الطمث المتعلقة بالسمنة والقلق.

زيت بذور الكتان

أظهرت دراسة أن 40 جراما فقط من بذور الكتان فعالة مثل أقراص أو مستخلص هرمون الاستروجين والبروجستيرون عن طريق الفم لتخفيف أعراض انقطاع الطمث مثل الهبات الساخنة وتحسين نوعية الحياة.



زيت بذور

الكمون الأسود

وفقا لدراسة علمية فإن الكمون الأسود أو البذور السوداء لنباتات حبة البركة، فعالة في تخفيف الهبات الساخنة بآلياتها الخاصة، حيث تساعد في تقليل الدهون في الجسم والتي تعد أحد الأسباب الرئيسية للهبات الساخنة.



الكمون الأسود

فيتامين (هـ)

يعمل فيتامين ه على التوازن فى انخفاض إنتاج هرمون الاستروجين الذى يتسبب في حدوث الهبات الساخنة لدى النساء، وأظهرت دراسة أن بعض الأطعمة الغنية بفيتامين ه تشمل زيت عباد الشمس واللوز والفول السوداني واليقطين والسبانخ.



فيتامين (هـ)

شاي الزعتر

يحتوي الزعتر على العديد من الفوائد الطبية، تقول إحدى الدراسات أن شاي الزعتر المحضر من أوراقه يمكن أن يساعد بشكل فعال في تخفيف الهبات الساخنة لدى النساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث.



شاي الزعتر

يجب أن تكون التمارين جزءا من نمط حياتك ومع ذلك، ومن الأفضل أن تبدأ في ممارسة الرياضة بانتظام لمنع مضاعفات الهبات الساخنة، تمارين التنفس العميق مثالية للهبّات الساخنة.



تمارين الرياضة

زهرة الربيع المسائية

تتمتع زهرة الربيع المسائية بشعبية كبير في الطب البديل، كما أن لها تأثير على تبريد الجلد وتساعدعلى تنظيم إنتاج هرمون الاستروجين.