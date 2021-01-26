صحة ورشاقة

7 طرق للتخلص من الهبات الساخنة عند النساء..منها خل التفاح

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القاهرة - سامية سيد - الهبات الساخنة هو مرض أكثر شيوعا بين النساء فترة ما بعد الثلاثين أو خلال ما قبل انقطاع الطمث، ويشير تقرير علمى نشره موقع boldsky إلى أنه يمكن استخدام العلاجات العشبية والرياضة، للتخفيف من آلام الهبات الساخنة وعلاجها تدريجيا. 

وأوضح التقرير أن أعراض الهبات الساخنة تتثمل فى الإحساس بالدفء و احمرار الجلد وسرعة ضربات القلب والتعرق والقلق، مشيرا إلى أنه فى حالة ظهور  نوبات متكررة من الهبات الساخنة، فمن الأفضل استشارة طبيب نساء. فما هى أبرز العلاجات المنزلية للهبات الساخنة:     

خل التفاح

تستخدم النساء من خلفيات ثقافية وتقليدية مختلفة أنواعًا مختلفة من الأعشاب لعلاج الهبات الساخنة، يمكن خل التفاح كعلاج فعال لتقليل بعض شكاوى انقطاع الطمث المتعلقة بالسمنة والقلق.

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زيت بذور الكتان

أظهرت دراسة أن 40 جراما فقط من بذور الكتان فعالة مثل أقراص أو مستخلص هرمون الاستروجين والبروجستيرون عن طريق الفم لتخفيف أعراض انقطاع الطمث مثل الهبات الساخنة وتحسين نوعية الحياة.

زيت بذور
زيت بذور

 

الكمون الأسود

وفقا لدراسة علمية فإن الكمون الأسود أو البذور السوداء لنباتات حبة البركة، فعالة في تخفيف الهبات الساخنة بآلياتها الخاصة، حيث تساعد في تقليل الدهون في الجسم والتي تعد أحد الأسباب الرئيسية للهبات الساخنة.

الكمون الأسود
الكمون الأسود

 

فيتامين (هـ)

يعمل فيتامين ه  على التوازن فى انخفاض إنتاج هرمون الاستروجين الذى يتسبب في حدوث الهبات الساخنة لدى النساء، وأظهرت دراسة أن بعض الأطعمة الغنية بفيتامين ه  تشمل زيت عباد الشمس واللوز والفول السوداني واليقطين والسبانخ.

فيتامين (هـ)
فيتامين (هـ)
شاي الزعتر

يحتوي الزعتر على العديد من الفوائد الطبية، تقول إحدى الدراسات أن شاي الزعتر المحضر من أوراقه يمكن أن يساعد بشكل فعال في تخفيف الهبات الساخنة لدى النساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث.

شاي الزعتر
شاي الزعتر

 

تمارين

يجب أن تكون التمارين جزءا من نمط حياتك ومع ذلك، ومن الأفضل أن تبدأ في ممارسة الرياضة بانتظام لمنع مضاعفات الهبات الساخنة، تمارين التنفس العميق مثالية للهبّات الساخنة.

تمارين الرياضة
تمارين الرياضة
زهرة الربيع المسائية

تتمتع زهرة الربيع المسائية بشعبية كبير في الطب البديل، كما أن لها تأثير على تبريد  الجلد وتساعدعلى تنظيم إنتاج هرمون الاستروجين.

زهرة الربيع المسائية
زهرة الربيع المسائية

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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