شكرا لقرائتكم خبر عن 4 قيود لا تتجاهلها للوقاية من كورونا حال تلقى اللقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم حرص العيد من دول العالم على تحصين مواطنيها بالتطعيمات ضد فيروس كورونا ، إلا أن خبراء الصحة العامة والطب الوقائى يرون أنه يجب أن تظل الأقنعة والمطهرات ونظافة اليدين وتجنب الحشود الكبيرة في مكانها كما هي، حتى عندما يبدأ الناس في تلقي التطعيم، مطالبين الناس بالالتزام واليقظة، وفقًا لتقرير نشر فى شبكة تايمز ناو الهندية timesnownews .

وقالت الدكتورة جانيت لورد، مديرة معهد الالتهاب والشيخوخة بجامعة برمنجهام البريطانية: أنصح بالتأكيد بعدم القيام بذلك في الوقت الحالي لأنه، كما نعلم على الأرجح، تستغرق اللقاحات عدة شهور قبل أن تصل إلى الحد الأقصى من الفعالية.

وأضافت جانيت : "من المهم حقًا أن يظل الناس على أهبة الاستعداد حتى لو حصلوا على التطعيم الأول، معظم اللقاحات المستخدمة في جميع أنحاء العالم هي نظام من جرعتين، تفصل بينهما شهر، كما أن فعالية اللقاح المبلغ عنها في التجارب هي بعد الجرعة الثانية".

قيود فيروس كورونا التي لا ينبغي إلغاؤها حتى بعد التطعيمات

- يجب أن يستمر الأشخاص في ارتداء قناع الوجه أو غطاء الوجه، حتى بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح.

- يجب اتباع معايير التباعد الاجتماعي في جميع الأماكن العامة.

- تظل نظافة اليدين مهمة لمنع انتقال العدوى.

- تساعد نظافة الجهاز التنفسي في الحد من انتشار كورونا وأمراض أخرى أيضا.