شكرا لقرائتكم خبر عن ولاية أمريكية تعلن منح المدخنين أولوية الحصول على لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت ولاية بنسلفانيا التابعة للولايات المتحدة الامريكية، عن تصدر المدخنين القائمة الأولى للحصول على لقاحات فيروس كورونا، حيث تتضمن خطة توزيع اللقاح عدة مراحل بحيث تستهدف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 64 عامًا، والذى يعانون من حالات طبية عالية الخطورة، مع إدراج التدخين، طبقا لتقرير ورد في شبكة فوكس الامريكية.

وتتضمن خطة اللقاح، إعطاء الأولوية للمدخنين في ولاية بنسلفانيا قبل العاملين في مجال التعليم وعمال الخدمات البريدية، بعد أن صرحت الصحة الأمريكية أنه سيتم تضمين التدخين ضمن قائمة الحالات الطبية التي تعرض الأفراد لخطر أكبر.

ومنحت الولاية الامريكية الأولوية للذين يعانون من ظروف أساسية، بما في ذلك التدخين، تماشيا مع إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) لأولئك الذين يعتبرون في خطر متزايد للإصابة بالمضاعفات الشديدة.

ووضعت بنسلفانيا الامريكية، المدخنين في المرحلة الأولى، حيث فتح مسؤولو الصحة توزيع لقاح فيروس كورونا ليشمل السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر وأولئك الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكثر والذين يعانون من حالة طبية مزمنة واحدة على الأقل .

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت تخطيها حاجز الـ25 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث تعد الدولة الأولى عالميا في أعداد الإصابات، خاصة بعد أن سجلت 169 ألفا و935 حالة إصابة جديدة بالفيروس في غضون الـ24 ساعة الماضية.