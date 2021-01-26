شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة برازيلية: تطهير فرشاه الأسنان يحمى من عدوى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف دراسة بحثية برازيلية نشرت في مجلة الأمراض المعدية، عن أن تطهير فرشاة الأسنان طريقة جديدة للبقاء آمنًا من عدوى فيروس كورونا ومنع الإصابة به، حيث أشار الباحثون إلى أن فرشاة أسناننا يمكن أن "تعمل كمستودع للكائنات الحية الدقيقة"، والتي يمكن أن تنقل المرض بسهولة من المريض إلى الشخص السليم.

ووفقًا لتقرير لموقع timesofindia تم إثبات وجود فيروسات في اللعاب والبلعوم الأنفي والبلعوم الفموي، هذا يجعل من المهم تطهير فرش الأسنان والحفاظ على نظافة الفم للسيطرة على انتقال الفيروس، خاصة في الحالات التي لا تظهر فيها أعراض أو أولئك الذين ينتظرون نتيجة اختبار فيروس كورونا.

وليست هذه هي الدراسة الأولى التي أشارت إلى أن تبادل اللعاب يمكن أن يؤدي إلى انتقال الفيروس وفقًا لدراسة نُشرت في يوليو 2020 في مجلة الأمراض المعدية، يمكن لبعض غسولات الفم أن تقلل من الحمل الفيروسي لسلالات كورونا في اللعاب، وذكرت الأبحاث في هذه الدراسة أن استخدام محلول مطهر يحتوي على الإيثانول والزيوت الأساسية، يمكن أن يكون مفيدًا جدًا في تقليل عدد فيروسات كورونا في اللعاب.

كيفية تطهير فرشاة أسنانك

خلص الباحثون البرازيليون إلى أنه لتطهير فرشاة الأسنان، من المهم غمرها في غسول الفم لمدة 20 دقيقة ومع ذلك، في الدراسة السابقة، تمت الإشارة إلى أن المرء يحتاج فقط إلى المضمضة بالمحلول لمدة 30 ثانية لتقليل الحمل الفيروسي الموجود في الفم في حالة فرش الأسنان، يكون التوقيت أعلى بسبب وجود الشعيرات والرطوبة.

خطوات تطهير فرشاة الأسنان

الخطوة 1: اغسل يديك بالماء والصابون أو عقمهما بمعقم اليدين الذي يحتوي على 70 في المائة على الأقل من الكحول.

الخطوة 2: بعد ذلك قم بتطهير مقبض فرشاة الأسنان بنسبة 70٪ كحول لمدة دقيقة واحدة.

الخطوة الثالثة: نظف أسنانك بالفرشاة.

الخطوة 4: عند الانتهاء من تنظيف أسنانك، اغسل الفرشاة وعقم المقبض بنسبة 70 في المائة من الكحول مرة أخرى لمدة دقيقة.

الخطوة 5: اغمر رأس الفرشاة في محلول غسول الفم من الإيثانول والزيت العطري واتركه لمدة 20 دقيقة.

الخطوة 6: اترك الفرشاة تجف ثم احفظها بعيدًا عن الآخرين.