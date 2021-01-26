شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أخطاء شائعة تضر بصحة الكلى.. ارتفاع السكر بالدم والإفراط بتناول الملح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكلى هى أحد أهم أعضاء الجسم تمامًا مثل القلب والرئتين والكبد وغيرها، وتقوم الكلى بالعديد من الوظائف المهمة للجسم أهمها تعمل على طرد الفضلات والشوائب والسموم من الدم وموازنة السوائل الموجودة فى الجسم، لذلك من المهم أن تحافظ عليها من خلال إجراء الفحوصات المنتظمة والحفاظ على نمط حياة صحى، لأن أى إخلال بالكلى قد تتسبب فى الإصابة بأمراض مثل سرطان الكلى وتكوين الحصوات وأمراض الكلى المزمنة، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".





لديك 5 أخطاء شائعة عليك تجنبها للحفاظ على صحة الكلى: 1- شرب كميات قليلة من الماء

يجب شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على الجسم رطبًا والتخلص من السموم حيث يقترح الأطباء استهلاك حوالى 8-9 أكواب من الماء يوميًا.

2- عدم الحفاظ على مستويات السكر فى الدم

يمكن أن يؤدى ارتفاع مستويات السكر فى الدم إلى العديد من أمراض الكلى وقد يكون قاتلًا لأن الكليتين قد تعجزا عن التعامل مع هذه الكميات العالية من الجلوكوز فى الدم، لذلك لا تدع مستوى السكر فى الدم يرتفع لأن هذا خطأ شائع يرتكبه الناس.

3- كثرة تناول الملح

تناول الملح بكميات كبيرة يُسبب زيادة مستويات ضغط الدم وهو أمر غير مفيد للكلى، غالبًا ما ينصح الأطباء المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم بتقليل تناول الملح للحفاظ على سلامة الكليتين.

4- الإفراط بتناول الكحوليات والتدخين

تلعب الكلى دور مهم فى تنقية الدم من السموم الضارة والفضلات التى تشمل الآثار النتجة عن التدخين والكحوليات، لذلك يجب أن تتحكم فى مثل هذه العادات إذا كنت تريد الحفاظ على كليتيك بصحة جيدة، فقد يُشكل التبغ والكحول خطورة على الكلى ويؤدى إلى الإصابة بالسرطان.

5- زيادة الوزن

لابد من تجنب زيادة الوزن ليس فقط للحفاظ على سلامة الكلى بل على باقى أعضاء الجسم، لذلك من الضرورى اتباع نظام غذائى صحى للحفاظ على الوزن وكذلك أداء بعض التمارين الرياضية بانتظام حيث تساعد فى الوقاية من أمراض الكلى والعديد من المشاكل الصحية الأخرى مثل الإصابة بالسكر وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول.