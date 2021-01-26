شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا توافق على لقاح فايزر المضاد لكورونا وبدء التطعيم أواخر فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت أستراليا على استخدام لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا Pfizer-BioNTech ، لكنها حذرت من أن مشاكل الإنتاج الدولية لشركة استرازينيكا AstraZeneca تعني أن البلاد ستحتاج إلى توزيع جرعة مصنعة محليًا في وقت مبكر مما هو مخطط له، وفقا لموقع رويترز Reuters

وقال رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون، إن الجهة المنظمة الطبية في البلاد كانت من أولى الشركات في العالم التي استكملت الموافقة الشاملة على لقاح فايزر-بيو إن تك، مشيرًا إلى مرور عام على اكتشاف أول حالة محلية لفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة جريج هانت، إنه من المتوقع أن يبدأ تطعيم المجموعات ذات الأولوية بلقاح فايزر في أواخر فبراير عند 80 ألف جرعة في الأسبوع.

وأضاف، أن شركة فايزر أبلغت الحكومة الأسترالية أنها تتوقع استمرار العرض لكنها ستقدم توجيهات الإنتاج العالمي "في منتصف فبراير لشهر مارس وما بعده على أساس أسبوعي".

وأبلغت استرازينيكا AstraZeneca مسؤولي الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة أنها ستخفض شحنات لقاحها إلى الكتلة بنسبة 60% في الربع الأول بسبب مشاكل الإنتاج.

وأكد الموقع، إن لقاح استرازينيكا AstraZeneca لم تتم الموافقة عليه بعد من قبل أستراليا، التي تتوقع أن تبدأ التوريد المحلي من لقاح استرازينيكا AstraZeneca في مارس، في وقت مبكر مما هو مخطط له، عند مليون جرعة في الأسبوع.

قال هانت: "إن قرار دفع علاوة للحصول على قدرة تصنيع لقاح داخلية وآمنة وذات سيادة عبر CSL ، مما يضع أستراليا في وضع أكثر أمانًا من أي بلد آخر في العالم تقريبًا".

حددت أستراليا هدف 4 ملايين جرعة لقاح بحلول أبريل، كما التزمت بتزويد دول جزر المحيط الهادئ باللقاحات في جدول زمني لاحق.

تمت الموافقة على لقاح Pfizer مؤقتًا من قبل إدارة السلع العلاجية (TGA) للأستراليين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 عامًا وأكثر، ستقوم أستراليا بإعطاء جرعتين من اللقاح لكل متلقي في الوقت الموصى به.

وأضاف الموقع، سيكون موظفو الحجر الصحي والحدود والعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية وموظفي رعاية المسنين والإعاقة والمقيمين أول مجموعة تتلقى اللقاحات، لم تكن هناك حالات جديدة لانتقال العدوى من المجتمع في أستراليا في الأيام السبعة الماضية، ولا يوجد أستراليون مصابين بفيروس كورونا في وحدات العناية المركزة بالمستشفى، مضيفا، أنه لضمان استمرار الحالة، علقت أستراليا يوم الاثنين فجأة السفر مع نيوزيلندا لمدة 72 ساعة وأمرت جميع أولئك الذين وصلوا منذ 14 يناير بالعزل واختبارهم، بعد أن أكدت نيوزيلندا أول حالة إصابة بـفيروس كورونا في المجتمع في شهور.

كان لدى أستراليا أقل من 28800 حالة في العام الماضي، والأغلبية الساحقة في ولاية فيكتوريا، و 909 حالة وفاة.