شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعانى من الحزن أم الإكتئاب؟ إليك 6 علامات للتمييز بين الحالتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحياة مليئة بالمشكلات والضغوط التى يتوجب علينا التعامل معها من أجل الاستمرار والمضى قدمًا، والحزن جزء من هذه الحياة فهو مشاعر مثل السعادة والحب والضحك وغيرها، ولكن عندما يتحول هذا الحزن إلى اكتئاب وقلق شديد، هنا يجب التدخل للعلاج، وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia".

- ما هو الفارق بين الحزن والاكتئاب ؟

هناك خلط بين الحزن والاكتئاب، فالحزن مقطع صغير من الاكتئاب الذى يعزز مشاعر القلق والندم، وبالتالى لا يمكن تفسير الحزن بشكل خاطئ على أنه اكتئاب فى حد ذاته، الحزن عاطفة مؤقتة وشعور يأتى ويختفى بعد لحظات قصيرة، فى حين أن الاكتئاب يأتى فى أى وقت دون سبب وقد يستمر لفترة طويلة كما يؤثر على راحة البال والصحة الجسدية والروحية.

علامات تكشف الاكتئاب 1- حزن شديد

الحزن احتمال شائع يمكن أن يحدث في جميع الفئات العمرية ولكنه مؤقت ويمكن التغلب عليه، أما الاكتئاب عبارة عن مجموعة من المشاعر الغامرة ليس لها مصدر وقد يؤدى إلى حالة من الارتباك ويبقى لفترة طويلة حيث تسيطر مشاعر سلبية على الإطار العقلى الإيجابى.

2- حزن بلا سبب

عندما يكون الحزن منتظمًا هناك دائمًا سبب وراء وأنت تعرفه بالضبط، لكن فيما يتعلق بالاكتئاب فأنت تواجه تدفقًا مفاجئًا من المشاعر التى ليس لها أصل أو سبب.

3- إنجاز العمل مهمة

إذا كان الأمر متوقف على الحزن فقط فأنت تنجز مهامك بشكل طبيعى، أما الاكتئاب فيمنع الشخص من التفكير والعقل من إنجاز أى شيء مفيد، حيث يتملك الشخص شعور بأن الحياة ليس لها معنى وبالتالى يفضل ترك الأشياء كما هى.

4- تفقد الاهتمام بأصدقائك

فى الحزن يبحث الناس عن الراحة مع أصدقائهم وعائلاتهم، لكن فى الاكتئاب تحاول أن تتجنب من حولك حيث يصبح عقلك ملوثًا بالمشاعر السلبية وتفضل وقتها العُزلة وهذا بدوره قد يُصيبك بنوع أكثر حدة من الاكتئاب.

5- تقلبات مزاجية حادة

الحزن يُسبب تقلبات مزاجية ولكن عند التعافى منه يترك مجالًا للاعتذار والقبول مع الآخرين، لكن الاكتئاب يمكن أن يؤدى إلى مستويات عالية من القلق والغضب وقتها لا يسمح الشخص بأى نوع من المصالحة والنقاش.

6- تفقد التركيز فى كل شيء

الاكتئاب يفقدك التركيز فى كل شيء إنه يحرمك من القدرة على التركيز ويلغى عقلك تمامًا.