شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير محلول أنفى يحمى من الإصابة بكورونا لمدة تصل لـ48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور باحثون بجامعة برمنجهام البريطانية، رذاذ أنفى جديد يحميك من الإصابة بفيروس كورونا لمدة قد تصل إلى يومين فقط، وقد يكون ذلك الرذاذ متاحا في غضون بضعة شهور في الصيدليات، طبقا لتقرير ورد في صحيفة الديلى ميل البريطانية.



رذاذ انفى يحميك من فيروس كورونا

ويتكون بخاخ الأنف من مكونات تمت الموافقة عليها بالفعل للاستخدام الطبي ، مما يعني أنه لا يحتاج إلى أي موافقة أخرى للاستخدام، حيث بدأ تطوير الرذاذ الأنفى البريطاني منذ شهر ابريل الماضى، والذى يساعد في رفع قيود التباعد الاجتماعي وإعادة فتح المدارس.

ومن المتوقع أن يتاح الرذاذ الأنفى للمواطنين بحلول الصيف القادم،ويعتقد الباحثون أن استخدام البخاخ أربع مرات في اليوم سيكون كافياً للحماية العامة، كما هو آمن بما يكفي ليتم تطبيقه كل 20 دقيقة إذا لزم الأمر ، إذا كان الشخص في بيئة عالية الخطورة.

وبدأت رحلة الرذاذ الأنفى الفعال ضد كوفيد 19، من معمل للفيروسات في مستشفى سانت بيتر ، ساري ، الذى اعلن عن فاعليته في القضاء على الفيروس بنسبة 99.9٪ ، حيث يتكون من أكسيد النيتريك وهو أحد المركبات الرئيسية بالمحلول الانفى والذى يعمل على قتل الفيروس في الشعب الهوائية العلوية، مما يعمل على وقف نشاطه خلال فترة الحضانة في الرئتين، وقد يكون هذا المحلول الانفى فعالا لسهولة استخدامه مقارنة بالأدوية الأخرى.