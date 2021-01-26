صحة ورشاقة

الاتحاد الأوروبي يعلن تطعيم كبار السن بلقاح أسترازينيكا بحلول منتصف فبراير

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القاهرة - سامية سيد - وسط أزمة فى إمدادات لقاح استرازينيكا فى الاتحاد الأوروبى، أعلن مسؤولون فى الاتحاد الأوروبى عن تطعيم من تتجاوز  أعمارهم  70 عاما بلقاح أسترازينيكا، في منتصف فبراير القادم وفقا لصحيفة إيرش تايمز الأيرلندية.   

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وقال مصدر طبى مسؤول  فى الاتحاد الأوروبى إنه من المأمول المزيد من الوضوح بشأن الجرعات المتوقع وصولها بعد اجتماعات الاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى التي ستعقد مع شركة أسترازينيكا للأدوية والتكنولوجيا الأسبوع المقبل، ومن المقرر تقسيم برنامج التطعيم لكبار السن في منتصف فبراير إلى مجموعات حسب العمر، وقد يبدأ تطعيم من تزيد أعمارهم عن 85 عامًا ،مؤكدا أن  تستغرق العملية وقتًا أطول مما كان متوقعًا في الأصل.

وأوضح المصدر أن الشركة أبلغت المفوضية الأوروبية أنها سوف تخفض الشحنات التي كان من المقرر تسليمها بواقع 31 جرعة أو 60 % من الكمية التي كان من المقرر أن تسلمها الشركة لدول الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من 2021.

ووقعت الشركة مع الاتحاد الأوروبي صفقة تتضمن توفير 300 مليون جرعة على الأقل للتكتل السياسي والاقتصادي الأكبر على مستوى العالم.

 

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وقال بول ريد الرئيس التنفيذي لإدارة الصحة والسلامة البريطانية HSE  : "أسترازينيكا قدمت تطمينات بأن مستوى اللقاح الذي تم الالتزام به لأيرلندا لشهر فبراير سيتم تسليمه، مشيرا إلى أن خطة البدء في تطعيم من هم فوق 70 عاما اعتبارا من منتصف فبراير ستستمر"

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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