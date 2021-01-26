شكرا لقرائتكم خبر عن تجارب لقاح كورونا الروسى "سبوتنيك v" بفنزويلا لم تسجل مضاعفات خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور الفنزويلي أليكسيس جارسيا بينيرا، الذي يدير أبحاث اللقاح في أمريكا اللاتينية، عن أنه لم يتم تسجيل مضاعفات خطيرة لدى المتطوعين الذين شاركوا في التجارب السريرية للقاح الروسي سبوتنيكv ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن أكثر من 200 متطوع تلقوا الجرعة الأولى، أما بالنسبة للمضاعفات، وهو أهم شيء خلال التجارب، فقد تم اكتشاف آثار جانبية خفيفة فقط مثل: الصداع، أو حالة شبيهة بالإنفلونزا، أو ألم في موقع الحقن، وفقًا لـ "تاس" الروسية.

وأشار إلى أنه في فنزويلا "لم تسجل حالة واحدة من المضاعفات الخطيرة، مضيفًا: "تتطابق نتائجنا مع ما يمكن أن يجده المرء في المنشورات البحثية ونتائج التطعيم في روسيا والأرجنتين".

وفي ديسمبر، أفاد نائب الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز بتوقيع اتفاق مع الجانب الروسي لتقديم 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك Sputnik V ضد فيروس كورونا، وفي وقت سابق تفيد فنزويلا بأنها تلقت 2000 جرعة من اللقاح الروسي من أجل المشاركة في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

وعلى صعيد آخر، وعلى الرغم من إصابته بفيروس كورونا، أجرى الرئيس المكسيكي مكالمة هاتفية مع بوتين، وقال أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إن هناك احتمالًا بأن تحصل البلاد على لقاح سبوتنيك Sputnik V، مضيفًا أن هناك احتمالا أن يرسلوا إلينا لقاح "Sputnik V" وذكر الزعيم المكسيكي في وقت سابق أنه تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا وأنه يتلقى العلاج بالفعل.

وأعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، المحادثات بين الزعيمين على تويتر، وبحسب الوزير، فإن "مستقبل العلاقات الثنائية سيناقش توريد لقاح روسي ضد فيروس كورونا إلى المكسيك".

في 21 يناير، قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) كيريل ديميترييف لقناة روسيا 24 التليفزيونية إن الصندوق يتوقع تسجيل لقاح سبوتنيك Sputnik Vلفيروس كورونا فى المكسيك قريبًا.

في 19 يناير، أفاد وزير الخارجية المكسيكي بأن سلطات البلاد تنوي شراء 7.4 مليون جرعة من سبوتنيك الخامس خلال الفترة من يناير إلى مارس، من غير المعروف حتى الآن متى سيصدر المنظم المكسيكي تصريحًا لاستخدام اللقاح الروسى.