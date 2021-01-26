شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تعلن انطلاق التجارب السريرية للقاح مودرنا الفعال ضد فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الهند حملات التطعيمات الكبرى التي أطلقتها بداية من أوائل العام الجارى ضد فيروس كورونا بلقاحى كوفيشيلد وكوفاكسين، اللذان تم تطويرهما من قبل أحد مراكز الأبحاث الهندية، معلنة عن انطلاق مفاوضات مع شركة مودرنا للاستعانة بلقاحها الفعال ضد فيروس كورونا، لإطلاقه بالهند قريبًا، طبقًا لتقرير ورد فى شبكة ndtv الهندية.

وبدأت شركة تاتا ميديكال الهندية والمجلس الهندي للبحوث العلمية والصناعية بإجراء تجارب سريرية على لقاح موديرنا داخل الهند، للتأكد من سلامته على مواطنيها قبل إنطلاق حملات التطعيم، خاصة أن اللقاح فعال بنسبة 94.1٪ مع عدم وجود مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة، حيث سبق استخدامه في الولايات المتحدة في ديسمبر الماضى وفي أوروبا في وقت سابق من هذا الشهر.

ويتميز لقاح موديرنا على لقاح فايزر في آلية التخزين، حيث يتطلب فايزر الحفظ في درجة حرارة أقل من 70 درجة مئوية أو أقل، في حين يمكن تخزين موديرنا في درجات حرارة الثلاجة العادية، ما يجعلها أكثر ملاءمة للبلدان الفقيرة مثل الهند حيث سلاسل التبريد محدودة.

وتفرض الهند على أي صانع لقاح إجراء دراسة محلية إضافية إذا كان لا بد من أخذها في الاعتبار فيما تسميه الدولة أكبر برنامج تطعيم في العالم.

وتعد الهند لديها ثاني أعلى عدد حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم بعد الولايات المتحدة ، لكن الحالات اليومية تتراجع منذ أن بلغت ذروتها في سبتمبر.

وكان مراقب الأدوية في الهند صرح أن الفعالية الإجمالية للقاح كوفيشيلد كانت 70.42٪ بناءً على التجارب التي أجريت قبل اعتماده رسميا.