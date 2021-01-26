شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تحذر من تطعيم لقاح "سبوتنيك V" لمرضى السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت السلطات الصحية الروسية، من تطعيم لقاح "سبوتنيك V" الروسى للمرضى الذين يعانون من أورام خبيثة، لعدم وجود معلومات حول تأثير الدواء على أمراض السرطان، طبقا لما نشرته وكالة "نوفوستي" الروسية.

ونقلت الوكالة عن الصحة الروسية قولها: بسبب نقص المعلومات، يمكن أن يشكل التطعيم خطرا على المجموعات التالية من المرضى وهم المصابون بأمراض المناعة الذاتية (يمكن أن يؤدي تنشيط الجهاز المناعي إلى تفاقم المرض، ويتوجب بشكل خاص التعامل بحذر مع المرضى الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية، والتي لديها ميل نحو الظروف الخطيرة والمهددة للحياة ، مع الأورام الخبيثة".

يشار إلى أن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، قال إن 100 ألف جرعة إضافية من لقاح فيروس كورونا سيتم تسليمها للجيش الروسي بحلول نهاية عام 2020، هذا وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ببدء إجراء تطعيم واسع النطاق ضد فيروس "كوفيد-19"، وذلك بتوفير التطعيمات في المقام الأول بالنسبة للمواطنين، الذين يتم تصنيفهم بما أطلق عليه مصطلح "المجموعة الأكثر عرضة للخطر".

يذكر أن لقاح "سبوتنيك V" تم تحضيره على منصة الفيروس الغدي البشري، ويتميز بالأمان وعدم وجود مضاعفات سلبية على المدى الطويل، وتزيد فعالية هذا اللقاح عن 90%، إذ يوفر حماية كاملة ضد حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا.