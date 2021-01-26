شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد وأضرار الفطر السحرى.. يُعالج الاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفطر السحرى أو المعروف بالمخدر، هو نبات برى يحتوى على مادة السيلوسيبين وهو مركب ذو تأثير نفسى ويسبب الهلوسة، حيث تعتبر السيلوسيبين واحد من المركبات المعروفة التى تؤثر على المزاج، وفقًا لما ذكره موقع "Boldsky".





الأدوية المخدرة فى العلوم والطب ليست مناسبة للجميع وبالتأكيد ليست للاستخدام اليومى، وبصرف النظر عن عدد المخاطر التى يسببها مثل الإدمان وتعاطى المخدرات المرتبطة بالهلوسة، تستهدف الأبحاث والتحقيقات المتجددة إلى تغيير نظرة العالم إلى الأدوية المحخدرة وإلقاء الضوء على فوائدها المحتملة للصحة العقلية، حيث يمكن استخدامها لعلاج أمراض مثل الإدمان والاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة.

تشير العديد من الدراسات بقوة إلى أن مادة السيلوسيبين الموجودة الفطر السحرى لها العديد من الفوائد الطبية المحتملة لعلاج مجموعة واسعة من الاضطرابات النفسية والسلوكية مثل الاكتئاب واضطراب الوسواس القهرى والقلق واضطراب ما بعد الصدمة والإقلاع عن النيكوتين وإدمان الكحول وغيرها.

- فوائد الفطر السحرى 1- علاج الاكتئاب

وفقًا لدراسة أجريت عام 2019 أثبتت أن السيلوسيبين يؤثر بشكل إيجابى على الأفراد الذين يعانون من الاكتئاب حيث تمت الموافقة عليه كعلاج للاكتئاب،

2- علاج اضطراب ما بعد الصدمة

أشارت بعض الدراسات إلى أن الفطر السحرى كان مفيدًا فى إدارة اضطراب ما بعد الصدمة، حيث استخدمه العديد من جنود العراق العائدين للمساعدة فى التعامل مع اضطراب ما بعد الصدمة الحاد.

3- علاج الإدمان

أظهرت دراسات أن عيش الغراب السحرى قادر على المساعدة فى الإقلاع عن إدمان السجائر، وتجرى المزيد من الدراسات حاليًا حول فعاليته فى المساعدة بالإقلاع عن إدمان الكحول والكوكايين أيضًا.

4- نمو خلايا الدماغ

أشارت دراسة أخرى إلى أن مادة السيلوسيبين الموجودة فى الفطر تساعد فى نمو خلايا دماغية جديدة عن طريق تعزيز نمو الخلايا العصبية.

أضرار استخدام الفطر السحرى:

1- نعاس ودوخة

2- ضعف العضلات

3- الهلوسة الشديدة

4- القيء

5- البارانويا

6- ارتباك أحاسيس الجسم