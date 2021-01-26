شكرا لقرائتكم خبر عن CDC: نعمل مع شركات اللقاحات لتحصين 100 مليون أمريكى ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت روشيل والينسكي، رئيسة مراكز السيطرة الأمريكية على الأمراض (CDC) إنه على الولايات المتحدة أن تسير بشكل أسرع من هدف إدارة بايدن الحالي المتمثل في 100 مليون لقاح ضد فيروس كورونا في 100 يوم، مؤكدة أن الإدارة تواجه قيودًا معينة في سباقها ضد الفيروس، وفقا لما نشر بشبكة فوكس نيوز الأمريكية.





وأضافت روشيل والينسكي: نحن نعمل بشكل وثيق مع الشركات المصنعة للقاحات حتى لا يصبح ذلك عائقًا، ولكن نحتاج أيضًا إلى التأكد نوعًا ما من أن هذا الإمداد من اللقاحات يصل إلى الصيدليات، وأن لدينا عددًا كافيًا من القائمين بالتحصين، وأن لدينا أماكن كافية لتلقى اللقاحات، وأن يكون لدينا ما يكفي من التوعية للقيام بالتطعيم.

وأكدت والينسكى أن الصورة متفائلة، حيث من المقرر أن تتم الموافقة على لقاح جونسون آند جونسون في الأسابيع المقبلة، وأنه يمكن الموافقة على لقاح رابع بعد ذلك بوقت قصير، بعد لقاحات فايزر وموديرنا واسترازينيكا.

وفى نفس سياق قال الدكتور فيفيك مورثي المرشح ليكون الجراح العام للرئيس جو بايدن أى الطبيب الأعلى في الولايات المتحدة، إن الشعور بهدف تطعيم جميع المواطنين الذي وضعته الإدارة الجديدة يمثل حدا أدنى، وهذا ليس سقفًا نتوقف عنده إذ يتعين علينا زيادة العرض، وهو ما يمكننا القيام به باستخدام قانون الإنتاج الدفاعي، لكن يتعين علينا إنشاء قنوات توزيع مثل الوحدات المتنقلة التي يمكنها الوصول إلى الناس.

جدير بالذكر أن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)أكد أنه يمكن إعطاء جرعات لقاح فيروس كورونا بفاصل 6 أسابيع بين الجرعتين، لقلة كميات اللقاحات فى الوقت الذى حذرت فيه المراكز من تخطى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 25 مليون مصاب.