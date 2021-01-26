شكرا لقرائتكم خبر عن مش كل قرحة بسيطة.. بريطانية تروى قصة اكتشاف إصابتها بسرطان اللسان بسبب قرحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض كثير من الأشخاص للإصابة بقرح داخل الفم، ومع الإصابات المتكررة يعتقدون أنها لا تتعدى كونها مجرد فطريات ستنتهى بمرور الوقت، ولا تستلزم حتى الذهاب إلى طبيب، وهو الأمر ذاته الذى حدث مع شابة بريطانية شعرت بقرح فى فمها ولم تذهب للأطباء خاصة مع تخوفها من الإصابة بفيروس كورونا.



الشابة البريطانية

لكن تقريرا نشره موقع "مترو" البريطانى، أشار إلى أن الفتاة اكتشفت بعد الفحوصات أن إصابتها ليست مجرد فطريات فى الفم، ولكنها إصابة بسرطان اللسان ما استلزم عملية جراحية لاستئصاله، وبالفعل تمكنت من التغلب على المرض بعد مرور 18 شهر على العملية واجراء فحوصات أثبتت أنها شفيت من سرطان اللسان تماماً.



أثناء العملية

وأوضح تقرير الموقع البريطانى، إلى ان الفتاة البريطانية كيسى، عاشقة للعب الرياضة، وليس لها تاريخ سرطانى، وبالتالي لم تظن لوهلة أن الورم بفمها قد يكون يخبأ حقيقة إصابتها بالمرض الخبيث مثلما قال لها الأطباء في المستشفى.



القرحة

ولم تتصور كيسى، أن تكون إصابتها بسبب السرطان، خاصة أنها لا تدخن، وتمارس الرياضة بانتظام، وبالتالي ظنت أن إصابتها بورم سرطانى في الفم نوعاً من العبث بعيداً عن مخيلتها، قبل أن يتحول الأمر لحقيقة، لكن يظل أفضل ما في هذه التجربة بالنسبة لها، هو نجاح العملية الجراحية في النهاية بعدما اكتشفت الأمر بسرعة.

وطالبت الفتاة البريطانية، الجميع بألا يتهاونوا مثلها في البداية، قائلة إن "أي جسم غريب، على المصاب به توخى الحذر بخصوصه والذهاب إلى الطبيب المعالج"، كما أكدت كيسى، أنها حالياً تشعر بتنميل بسيط فى لسانها، إلا أنها اعتادت عليه، وتشعر بسعادة لهزيمة السرطان.