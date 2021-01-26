شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة للسلالة "البريطانية" من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مركز الأبحاث الروسي "فيكتور" عن الحصول على أول صورة في العالم للسلالة البريطانية من فيروس كورونا، جاء ذلك في بيان للوكالة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك "روس تريب نادزور"، وأنها المرة الأولى في العالم التي يتم فيها تصوير السلالة البريطانية لفيروس كورونا من مريض في ديسمبر 2020، بعد الحصول على صورة الفيروس تحت المجهر كجزء من دراسة خصائصه.





قالت آنشي بارانوفا أستاذة كلية بيولوجيا الأنظمة بجامعة جورج ماسون، إن السلالة البريطانية من فيروس كورونا قد تصبح سلالة الفيروس الرئيسية في روسيا، العدوى بهذا الفيروس أكثر بنسبة 56% من السلالة المكتشفة سابقاً.

وأضاف أن تمكن نظام اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل التي طورها مركز فيكتور التابع لـ "روس تريب نادزور" من اكتشاف العدوى بالسلالة البريطانية، حيث يستطيع النظام تمييز الفرق بين الفيروس المتغير والأشكال غير المتحولة، وتمكن المجهر الإلكتروني الروسي الذي بلغت نسبة تكبيره 100 ألف مرة من تصوير الطفرة للفيروس.

جدير بالذكر أن كشفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، أن السلالة البريطانية الجديدة انتشرت في 12 ولاية أمريكية، والتى تم اكتشافها لأول مرة في المملكة المتحدة قبل نهاية العام الماضى، وأكد الخبراء بمراكز السيطرة الامريكى، أن السلالة البريطانية الجديدة ستكون هي السلالة المهيمنة على منحى الإصابات بحلول مارس القادم، نظرا لأنها أكثر عدوى وأكثر انتشارا مقارنة بالنسخة القديمة.