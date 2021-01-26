شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تكشف قائمة الدول الأكثر وفيات بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية عن قائمة الدول الأكثر وفيات جراء فيروس كورونا، فى الوقت الذى تكثف الدول الأكثر تضررًا من كورونا حول العالم جهودها من أجل القضاء على الفيروس القاتل، ووصل إجمالي إصابات فيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 99 مليون حالة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 2.1 مليون وفاة.





وعلى حسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 99.152.014، وإجمالي الوفيات 2.128.721، وتصدرت الولايات المتحدة في المركز الأولى قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس عند 419204 حالات، وإجمالي الإصابات فيها بلغ 25.123.857.

أما في المركز الثانية دولة البرازيل من حيث عدد الوفيات عند 217037، وإجمالي الإصابات 8.844.577، والمركز الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 153339، وإجمالي إصابات 10.654.533، والمركز الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات عالميا عند 149614، وإجمالي الإصابات عند 1.752.347.

وفى المركز الخامس الخامسة بريطانيا بإجمالي وفيات عند 98129، وإجمالي إصابات 3.657.857، وفي المركز السادسة فرنسا بإجمالي وفيات عند 73190، وإجمالي إصابات عند 3.112.055، وفي المرتبة السابعة روسيا بإجمالي وفيات 68397، وإجمالي إصابات عند 3.679.247، أما المركز الثامنة إيران بإجمالي وفيات 57383، وإجمالي الإصابات 1.372.977، والمركز التاسعة إسبانيا بإجمالي وفيات 55441، وإجمالي إصابات عند 2.499.560.

جدير بالذكر أن دول عدة بدأت التأهب والإغلاقات والقيود خوفا من انتشار نسخ جديدة من فيروس كورونا المستجد، بعد المملكة المتحدة ومنها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا قيودا جديدةعلى دخول أراضيها وتشديدا في التدابير الصحية أثارت تظاهرات كما الحال في هولندا خصوصا حيث وقعت مواجهات بين محتجين على حظر التجول والقوى الأمنية.

وكان مسئول في البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم تجديد فرض قيود السفر على معظم غير المواطنين الذين كانوا في الفترة الأخيرة في دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأيرلندا والبرازيل.