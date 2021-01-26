شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. إزاى تكتشف إصابتك بالتليف الرئوى.. وما هى أسبابه وأعراضه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التليف الرئوى مجهول السبب (IPF) هو مرض حاد يصيب الرئتين مسببًا ظهور ندبات على الرئة وتتحول تدريجيًا أنسجة الحويصلات الرئوية إلى أنسجة ليفية، وعندما تتكون الندبات يصبح النسيج سميكًا مما يسبب عدم قدرة الرئتين على نقل الأكسجين إلى مجرى الدم.

وفقًا لما ذكره موقع "Onlymyhealth"،هناك أسباب رئيسية للتليف الرئوى: 1- الأدوية

بعض الأدوية قد تسبب بحدوث تليف رئوى مثل أدوية العلاج الكيميائى للسرطان والمضادات الحيوية وأدوية تثبيط المناعة.

2- بيئة العمل

يواجه الأشخاص الأكثر عُرضة للغبار والأبخرة خطر الإصابة بأمراض الرئة مثل المزارعين ومربى الماشية ومصففى الشعر وعمال تقطيع الأحجار وعمال المعادن وغيرها.

3- العمر

كبار السن بشكل عام أكثر عرضة للإصابة بأمراض الرئة خاصة فوق سن الستين.

4- عامل وراثى

الأشخاص الذين لديهم تاريخ من التليف فى قرابة الدم هم أكثر عُرضة للإصابة به، ويمكن أن تكون الجينات أيضًا سببًا للتليف الرئوى.

5- التدخين

تدخين السجائر خطر كبير على العديد من أعضاء الجسم وخاصة الرئتين، إنه سبب رئيسي للعديد من أمراض الرئة منها التليف بسبب تجمع الدخان فى الأكياس الهوائية.





- أعراض التليف الرئوى

1- فقدان الشهية

2- فقدان الوزن المفاجئ

3- سعال جاف

4- ألم بالصدر

5- ضيق فى التنفس

- تشخيص التليف الرئوى

يتم تشخيص هذا المرض عادةً بواسطة الأشعة السينية والتصوير المقطعى عالى الدقة لاختبار وظائف الصدر والرئة، وفى حالات نادرة قد يلجأ الطبيب لأخذ خزعة من الرئة لتشخيص هذا التليف عن طريق تنظير القصبات حيث يفحص الطبيب المناطق غير الطبيعية فى الرئتين باستخدام أنبوب مُضاء يتم تمريره من خلال الحلق إلى الرئتين.

- علاج التليف الرئوى

هناك نوعان من العلاج للتليف الرئوى، الدوائى عن طريق تناول أدوية مضادة للفيبر، وغير الدوائى من خلال إعادة التأهيل الرئوى وتمارين التنفس والحفاظ على صحة وظائف الرئة لدى المريض، أما فى الحالات المتأخرة من المرض يتم إضافة الأكسجين، وفى الحالات القصوى يمكن أيضًا توفير خيار زرع الرئة للمرض، فى الغالب لا يوجد علاج لتليف الرئة ولا تتحسن الأعراض، لكن العلاجات يمكن أن تُبطئ من تلف الرئة وهذا أيضًا يختلف من شخص لأخر.