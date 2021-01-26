شكرا لقرائتكم خبر عن السلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا قد تكون أشد فتكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن متغير فيروس كورونا الجديد الذي تم اكتشافه لأول مرة في بريطانيا قد يكون أكثر فتكًا من سلالات الفيروس السابقة، وهناك بعض الأدلة على أن البديل الجديد قد يكون مرتبطًا بزيادة نسبة الوفيات وفقا من موقع thehealthsite.





وأضاف جونسون: هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا(NHS) تتعرض لضغوط كبيرة، بسبب زيادة الأعداد المصابة والوفيات، مطالبا المواطنين بمواصلة اتباع قواعد التقييد والالتزام بالإجراءات الوقائية، حيث أن هناك أكثر من 38 ألف شخص في المستشفى، بزيادة 78 %عما كانت عليه في ذروة الموجة الأولى، كما تم نقل أكثر من 4600 شخص إلى المستشفى في الـ 24 ساعة الماضية.

وفى نفس سياق قال كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية باتريك فالانس إن الأدلة المبكرة تشير إلى أن هناك 10 حالات وفاة من كل 1000 مصاب بالمتغير و13 أو 14 من كل 1000 مصاب بالمتغير الجديد.

من جهة أخرى قال كريس ويتي كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، إن أحدث البيانات أظهرت أن هناك "تحولًا" في معدلات الحالات الإيجابية وسط الإغلاق، ومع ذلك حذر من تزايد عدد الوفيات، والذى قد يستمر لعدة أيام قادمة بسبب تأخر العلاج في المستشفى.

وتم اكتشاف متغير فيروس كورونا الجديد لأول مرة في كنت (المملكة المتحدة) في سبتمبر، حيث ظهر المتغير الجديد بعدد كبير بشكل غير عادي من الطفرات وهو الآن الشكل الأكثر شيوعًا لفيروس كورونا في إنجلترا وأيرلندا الشمالية، كما انتشر البديل إلى أكثر من 50 دولة أخرى.