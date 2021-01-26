شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: قلة النوم تؤدى إلى أعراض تشبه ارتجاج المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة لجامعة أوهايو الأمريكية إلى أن الكثير من الأشخاص قد يمرون بحياتهم بأعراض تشبه الارتجاج وهي نتيجة قله النوم ومشاكل الصحة العقلية كالتوتر والقلق والإجهاد العصبى، وفقا لما نشرته صحيفه neuroscience العلمية.

وأفادت الدراسة أنه ما بين 11٪ و 27٪ من الرياضيين الجامعيين الأصحاء الذين ليس لديهم تاريخ للإصابة بارتجاج في المخ مؤخرًا يعانون من مجموعة من الأعراض التي تفي بمعايير متلازمة ما بعد الارتجاج (PCS) على النحو المحدد في نظام التصنيف الدولي، من بين ما يقرب من 31 ألف رياضي شملهم الاستطلاع، برزت ثلاثة عوامل باعتبارها الأكثر احتمالية للتنبؤ بأعراض تشبه أعراض متلازمة ما بعد الولادة: قلة النوم، ومشاكل الصحة العقلية الموجودة مسبقًا، والإجهاد.

وبخلاف الأعداد الكبيرة من الطلاب الذين أبلغوا عن مجموعات من الأعراض الشبيهة بإرتجاج المخ، أفاد ما بين نصف وثلاثة أرباع جميع الرياضيين الذين شملهم الاستطلاع عن واحد أو أكثر من الأعراض التي عادة ما يعاني منها الأشخاص الذين أصيبوا بارتجاج ، وأكثرها شيوعًا هو التعب أو انخفاض الطاقة والنعاس.

وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة جاكلين كاكسيز ، الأستاذة المساعدة في كلية الصحة وعلوم إعادة التأهيل بجامعة ولاية أوهايو: "الرياضيون الذين يتمتعون بلياقة بدنية، وهم يعانون من العديد من الأعراض التي يتم الإبلاغ عنها بشكل شائع بعد الارتجاج".

ويقول الباحثون إنه من المهم فهم أن هناك العديد من المصادر لهذه الأعراض، بحيث لا تظهر نتائج رعاية الطلاب الرياضيين بعد الارتجاج على الأعراض التي تسببها الإصابة بالإضافة إلى ذلك، فإن معرفة التاريخ الطبي للرياضيين وحالة الأعراض الأساسية قد يساعد الأطباء على التنبؤ بالعوامل الموجودة مسبقًا التي يمكن أن تسهم في التعافي البطيء من الارتجاج.