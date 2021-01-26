شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا صنعت حوالي 7.6 مليون جرعة من لقاح كورونا "سبوتنيك v" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدةف اسيلي نيبينزيا أن بلاده صنعت حوالي 7.6 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا سبوتنيك V متوقعا أن توافق منظمة الصحة العالمية قريبًا على اللقاحوفقا لوكالة تاس، وأضاف: لقد أرسلنا مستنداتنا لإعادة تأهيل لقاحنا وإضافته إلى "قائمة استخدامات الطوارئ" بدأت المرحلة الثانية من مراجعة طلبنا في منظمة الصحة العالمية في 22 يناير، لذلك نأمل أن يتم اعتماده قريبًا.

وأكد نيبينزيا، إن العالم يشهد "منافسة لقاحات"، وأكد مبعوث الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة بدأت الآن في التعرف على لقاحنا، لا سيما لأنها تعاملت بالفعل مع لقاحها الخاص".

واوضح أن روسيا عرضت لقاحاتها على الأمم المتحدة عندما لم تكن هناك أية لقاحات أخرى على الإطلاق ، مضيفا، لا يمكن مناقشة موضوع إعطاء لقاحنا في مقر الأمم المتحدة وبعثاتها في البلدان الأخرى حتى تصدر منظمة الصحة العالمية الشهادة".

في سبتمبر، أخبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعية العامة للأمم المتحدة أن روسيا مستعدة لتقديم جرعات لقاح سبوتنيك V للموظفين الأمريكيين مجانًا، ووفقا له، فقد تلقت روسيا بالفعل مناشدات من زملائها في الأمم المتحدة لتزويدهم بالجرعات.

يذكر أن روسيا تعتبر أول دولة توافق على لقاحها لفيروس كورونا "سبوتنيك v"، وقامت بإجراء عدة تجارب على لقاحها في عدد كبير من دول العالم.