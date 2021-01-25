البحرين تسجل أعلى حصيلة إصابات كورونا منذ أكتوبر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت البحرين، الثلاثاء، تسجيل 413 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة منذ أكتوبر الماضي.

وذكرت وزارة الصحة البحرينية أنه تم إجراء 10212 فحصا، تبين فيها تسجيل 413 حالة إصابة جديدة، 202 حالة منها لعمالة وافدة، و204 حالات لمخالطين لحالات قائمة، و7 حالات قادمة من الخارج.

وذكرت أنه تعافت 229 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 96761.

وأشارت إلى أن الحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغت 50 حالة، في حين أن 3082 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 3100 حالة قائمة.