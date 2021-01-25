هجوم حوثي يدمر منازل بالحديدة.. وغارات للتحالف بمأرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شنت مليشيا الحوثي هجوما صاروخيا استهدف عدة منازل سكنية غربي اليمن، فيما دكت غارات جوية للتحالف تعزيزات للانقلابيين في محافظة مأرب.

وشنت المليشيات الحوثية المصنفة منظمة "إرهابية"، الإثنين، هجوما صاروخيا استهدف حي "منظر" السكني التابع إداريا لمديرية الحوك والواقع على تخوم مطار محافظة الحديدة الدولي، في قصف متعمد لترويع السكان وحملهم على النزوح.



وقالت مصادر محلية لـ"الخليج 365"، إن المليشيات الحوثية الإرهابية أطلقت من مواقع تمركزها في مدينة الحديدة صاروخين "كاتيوشا" استهدفت حي "منظر" الشعبي، والذي تعرض باستمرار لهجمات متكررة دفعت سكانه للنزوح قسرا.

ويعتقد أن مليشيا الحوثي عمدت مؤخرا لإدخال مدفعية صاروخية لاستخدامها بمثابة منصة جوالة في مبانٍ ومنشآت حكومية على الخط الساحلي غربي جنوب مدينة الحديدة، وذلك لأغراض تنفيذ هجمات مكثفة باتجاه المناطق المحررة، خصوصا حي منظر، وفقا للمصادر.

وكان بيان للقوات اليمنية المشتركة، قال إن الهجوم الحوثي الصاروخي دمر بشكل كلي 5 منازل سكنية ودفع ما تبقى من الأسر القاطنة إلى النزوح نحو البلدات الآمنة في المناطق المحررة.

وذكر البيان أن مليشيا الحوثي صعدت بشكل خطير عسكريا وتقصف عشوائيا الأحياء السكنية، حيث تم تسجيل نحو 72 خرقا خلال 8 ساعات فقط في البلدات الريفية على رأسها حي منظر، ومدينة حيس جنوبي المحافظة المطلة على البحر الأحمر.





وفي سياق متصل، أتلفت القوات المشتركة لغما بحريا إيراني الصنع، كان علق في وقت سابق في شباك صياد لدى انجرافه مع الأمواج إلى قرب مركز إنزال سمكي قبالة مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة.

وبحسب البيان، فقد فجرت القوات المشتركة اللغم البحري، من نوع "صدف" المصنوع إيرانيا، وذلك ضمن سلسلة عمليات لإتلاف ألغام بحرية زرعتها المليشيات في المياه الإقليمية للبحر الأحمر.

ونفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية في اليمن غارات لاستهداف مليشيات الحوثي التي تم إرسالها لتحقيق مكاسب على الأرض في محافظة مأرب، شرقي البلاد.

وطبقا لبيان الجيش اليمني، تركزت غارات التحالف على محيط ومواقع في بلدة "المشجح" أحد محاور القتال الملتهبة في جبهات مديرية "صرواح" بالجهة الغربية من المحافظة الغنية بالنفط عقب مساعي المليشيات المدعومة إيرانيا لتحقيق مكاسب ميدانية.





وأسفرت الغارات التي دكت تعزيزات قتالية وتجمعات بشرية عن سقوط عديد قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها، وفقا لبيان الجيش اليمني.

وكبدت غارات التحالف ومعارك طاحنة مع الجيش اليمني والقبائل، مليشيات الحوثي الإرهابية في الآونة الأخيرة خسائر فادحة في محافظة مأرب، محور أعنف المواجهات منذ أكثر من عام.