هل تستخدمون اللابتوب كثيرا ؟ احذروا من متلازمة “ذراع الفأرة”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 يناير 2021 10:10 مساءً - منذ 38 دقيقة

قالت الجمعية الألمانية لطب العظام وجراحة الحوادث إن متلازمة “ذراع الفأرة” تهاجم موظفي العمل المكتبي بسبب الإمساك بها بشكل خاطئ أو التحميل الشديد على الذراع الناجم عن استخدام الفأرة لساعات طويلة.

وأوضحت الجمعية أن أعراض متلازمة “ذراع الفأرة” تتمثل في الشعور بوخز وخدر في اليد وآلام بالمعصم.

ولمواجهة هذه المتاعب ينبغي نَفض الأصابع والذراعين عدة مرات كل ساعة مع القيام بحركات دائرية باليد بحيث يتم التبديل بين الأصابع المتباعدة وقبضة اليد المغلقة.

ومن المهم أيضا تجنب الجلوس في وضعية واحدة لمدة طويلة. ومن المفيد هنا استخدام مقعد ذي مساند أذرع قابلة للضبط من حيث الارتفاع، مع مراعاة ضبط الشاشة بحيث يتخذ نطاق الكتف والرقبة وضعية مريحة.

ومن المفيد أيضاً عدم العمل على اللاب توب لمدة طويلة؛ حيث ينبغي استخدام لوحة مفاتيح خارجية وفأرة وشاشة إضافية، وذلك حفاظاً على صحة الظهر والعمود الفقري.