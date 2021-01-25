اليونان أعطت الضوء الأخضر لوصف عقار كولشيسين ضد كوفيد-19

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 يناير 2021 10:10 مساءً - منذ 43 دقيقة

أظهرت تجارب سريرية أن عقارا مضادا للالتهاب يحمل اسم “كولشيسين” فعال في معالجة مرضى كوفيد-19 وتخفيف مخاطر حصول مضاعفات من جراء المرض، وفق ما أفاد باحثون في كندا.

وقال معهد مونتريال لأمراض القلب في بيان، مساء الجمعة، إن نتائج هذه الدراسة تعد “كشفا علميا كبيرا”، وتجعل الكولشيسين الذي يستخدم لعلاج مرض النقرس “أول عقار يؤخذ من طريق الفم في العالم يمكن استخدامه لعلاج مرضى كوفيد-19 خارج المستشفيات”.

واليوم أعطت الوكالة اليونانية للادوية اليوم الضوء الأخضر لاستخدام “كولشيسين” لمعالجة مرضى كوفيد-19، بعد دراسة كندية حول النتائج الإيجابية لهذا العقار المضاد للالتهابات.

وقررت لجنة خبراء وزارة الصحة اليونانية “ادخال وصف كولشيسين من طريق الفم في بروتوكول علاج وباء كوفيد-19 بعدما نشرت مؤخرا نتائج دراسة كندية أثبتت النتيجة المهمة لهذا الدواء ضد فيروس كورونا المستجد”، بحسب بيان للوكالة اليونانية للأدوية التي اشارت الى انه “يمكن الحصول على كولشيسين فقط بوصفة طبية”.

وكان معهد مونتريال لأمراض القلب اعلن الجمعة أن دراسة طبية أظهرت أن كولشيسين المضاد للالتهابات فعال لعلاج مرضى كوفيد-19 وخفض مخاطر حصول مضاعفات جراء الإصابة.

لكن نتائج الدراسة الكندية لم تنشر بعد في مجلة علمية وبالتالي لم يتمكن العلماء من التحقق من صحة التأكيدات الكندية.

وبحسب معهد مونتريال لأمراض القلب “تشكل النتائج الإيجابية للدراسة اكتشافا علميا مهما يجعل من كولشيسين أول دواء يعطى من طريق الفم يمكنه معالجة مرضى كورونا في العالم”.

وأضاف أن “نتائج الدراسة أثبتت أن كولشيسين خفض ب 21% خطر وفاة مرضى كوفيد-19 أو نقلهم إلى المستشفى مقارنة مع الدواء الوهمي”.