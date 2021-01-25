شركات أمريكية وفرنسية توقف تطوير لقاحاتها ضد كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 يناير 2021 08:58 مساءً - منذ 54 دقيقة

أوقفت شركات أميركية وفرنسية ، تطوير لقاحين مضادين لفيروس كورونا المستجد ، الذي أودى بحياة أكثر من مليوني شخص حول العالم منذ تفشيه في أواخر شهر ديسمبر عام 2019.

وقالت شركة “ميرك” (Merck) لصناعات الأدوية الأميركية إنها “أوقفت تطوير لقاحين مضادين لفيروس كورونا، وإنها ستركز اختباراتها على علاجات للإصابة بالفيروس عوضا عن اللقاحات”.

وأضافت الشركة أن اختباراتها المبكرة للقاحي “في 590” (V590)، و”في 591″ (V591) أظهرت توليدهما مناعة أدنى من تلك التي شوهدت لدى أشخاص تعافوا من فيروس كورونا، وكذلك تلك التي ولدتها لقاحات أخرى للفيروس.

بدورها، أعلنت شركة “مودرنا” (Moderna) الأميركية للتكنولوجيا الحيوية في بيان اليوم الاثنين أن اللقاح المضاد لكورونا الذي طورته لا يزال فعالا ضد النسختين المتحورتين البريطانية والجنوب أفريقية من الفيروس.

وأكدت في نهاية تجارب أن الخبراء يتوقعون أن يحمي اللقاح من عدوى “النسخ المتحورة المكتشفة حتى تاريخه”.

وأوضحت “مودرنا” أنها عملت على تطوير جرعة إضافية لزيادة الحماية منذ النسخ المتحورة.

فرنسا.. تعثر مشاريع لقاحات كورونا

وفي فرنسا، أعلن معهد باستور (Institut Pasteur) اليوم أنه أوقف تطوير مشروعه الرئيسي للقاح ضد فيروس كورونا المستجد، لأن الاختبارات الأولى أظهرت أنه كان أقل فعالية مما كان متوقعا.

وقال المعهد تعقيبا على قراره وضع حد لمشروعه “كانت الاستجابات المناعية أقل من تلك التي لوحظت لدى الأشخاص الذين شفوا من عدوى طبيعية، وكذلك من تلك التي لوحظت مع اللقاحات المصرح بها ضد فيروس كورونا”.

واستخدم المعهد لقاح الحصبة قاعدة لتطوير لقاحه ضد فيروس كورونا.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلنت شركة “سانوفي” (Sanofi) الفرنسية أنها ستتأخر في إطلاق لقاحها، ولن يكون جاهزا حتى أواخر العام 2021، بسبب نتائج كانت أسوأ من المتوقع.