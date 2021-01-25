المغرب يُسجل أقل حصيلة إصابات كورونا منذ يوليو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت المملكة المغربية، الاثنين، حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا تُعد الأكثر انخفاضاً منذ يوليو/ تموز من العام الماضي.

وبحسب الكشف اليومي لوزارة الصحة المغربية، وصل ”الخليج 365” نُسخة منه، سجلت المملكة المغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 337 حالة إصابة جديدة، مُقابل 1031 حالة شفاء، و22 حالة وفاة جديدة.



وتأتي هذه الحصيلة في وقت تتجه مليونا جُرعة لقاح إلى مُختلف جهات وأقاليم المملكة المغربية، في حملة تلقيح واسعة وغير مسبوقة ضد فيروس كورونا في المملكة.

وسجلت الحالات النشطة الحاملة لفيروس كورونا تراجعاً كبيراً خلال الأشهر المنصرمة، لتبلغ مع الحصيلة الأخيرة 14982 حالة إصابة نشيطة، 767 حالة خطيرة، منها 466 تحت التنفس الاصطناعي.

ومنذ بداية الجائحة، أجرت المملكة المغربية 4828401 تحليل للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، مكنت المصالح الصحية للمملكة من الكشف عن ما مجموعه 466626 حالة إيجابية، تعافى منها إلى حدود الساعة 443472 شخصاً، وتوفي 8172 مُصاباً.

ووصل المغرب، الجمعة، أول شحنات اللقاح ضد كوفيد 19، وتضم حوالي مليوني جرعة من اللقاح البريطاني "استرازينكا"، على أساس وصول دفعات أخرى الأيام المقبلة، منها اللقاح الصيني "سينوفارم".

ومن المنتظر أن تنطلق بالبلاد عملية تلقيح واسعة، وسط حديث عن انطلاق طائرة من الخطوط الملكية المغربية صوب الصين لنقل أولى شحنات لقاح "سينوفارم".

وتقتضي الخطة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19، أن يتم تلقيح المشتغلين في الخطوط الأمامية ويتعلق الأمر برجال الشرطة والأمن والسلطات العمومية والأطر الصحية وقطاع التربية والتكوين، وأيضا إعطاء الأولوية للمسنين والمصابين بأمراض مزمنة.

ومن ضمن تفاصيل الخطة أيضا تقسيم مراكز التلقيح لـ"ثابتة" وأخرى "متحركة" يقدر عددها بـ2888 إذ تم إنشاء مراكز بمختلف ربوع المملكة مع توفير محطات متنقلة ستزور عددا من المناطق من بينها الإدارات العمومية والمستشفيات والسجون.

وتهدف الخطة إلى تلقيح حوالي 80% من سكان المملكة المغربية، أو حوالي 25 مليون مواطن مغربي، كما ستنطلق في الوقت الحالي خطة لتشجيع المواطنين على التوجه للتلقيح.