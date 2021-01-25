صحة ورشاقة

تحذير يربط تأخير الجرعة الثانية من لقاح كورونا بالسلالات الجديدة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن أنتوني فاوتشي أنه يشعر بالقلق إزاء الدفع باتجاه تأجيل إعطاء الجرعة الثانية من لقاحات مضادة لكورونا من أجل تسريع برنامج التطعيمات.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية وهو مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، قال، الإثنين، إن من الأفضل إعطاء الجرعات تبعا للجداول المحددة في التجارب السريرية.

وأضاف خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد افتراضيا: "سوف يساورني القلق لأنكم لا تحصلون على الفاعلية الكاملة للقاح إلى أن تتلقوا الجرعة الثانية".

وقال فاوتشي إن تأخير الجرعة الثانية من شأنه زيادة السلالات الجديدة للفيروس.

وأوضحت بلومبرج أن الدول حول العالم تسارع الآن من أجل تعزيز برامج التطعيمات للحد من تفشي السلالات الجديدة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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