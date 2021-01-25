"موديرنا" تطمئن العالم عن فاعلية لقاح كورونا ضد السلالات الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة موديرنا الأمريكية أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد لا يزال فعّالاً ضد النسختين المتحوّرتين البريطانية والجنوب أفريقية.

وأكدت في نهاية تجارب أن الخبراء يتوقعون أن يحمي اللقاح من عدوى "النسخ المتحوّرة المكتشفة حتى تاريخه".

وأوضحت شركة موديرنا الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية أنها عملت على تطوير جرعة إضافية لزيادة الحماية من النسخ المتحوّرة.

وكانت حالة من القلق سادت بين الكثيرين في ظل تساؤلات عن مدى جدوى اللقاحات في مواجهة السلالات المتحورة الجديدة التي ظهرت للفيروس كورونا المستجد.