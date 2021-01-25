علاج نزلات البرد للحامل في الشهور الأولى

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 يناير 2021 05:35 مساءً -

كل ما يطرأ عليك في فترة الحمل لن يؤثر فقط عليك بل سيؤثر أيضا على جنينك، لذا من المهم جدا توخي الحذر عند المرض خلال فترة الحمل فالكثير من العلاجات والأدوية قد تتعارض مع نمو الجنين وسلامة الحمل. لن يكون باستطاعتك تناول العقاقير ومسكنات الألم التي تتوفر في الأسواق بدون استشارة الطبيب فالكثير منها قد يسبب مضاعفات وعوارض للحمل.، ووفقا لنظام جامعة ميتشغان الصحي في الولايات المتحدة الأمريكية، فان على الحامل تجنب تناول العقاقير الطبية في الشهور الثلاث الأولى من الحمل أي في الاثني عشر أسبوع الأول فهذا هو الوقت الحرج لنمو أعضاء الجنين. وهنالك الكثير من الأطباء يفضلون تجنب تناول العقاقير الطبية الى ما بعد الأسبوع الثامن والعشرين.

أمراض الحمل

من الأفضل استشارة طبيبك قبل الشروع بتناول أي دواء. وإن كنت تعانين من نزلات البرد في الشهور الأولى فاتبعي النصائح التالية:

- الراحة

- تناول الكثير من السوائل

- الغرغرة بالماء الدافئ والملح إن كنت تشتكين من احتقان البلعوم.

- استخدام الكمادات الساخنة والباردة لعلاج احتقان الجيوب الأنفية.

- تناول مشروب العسل والليمون

- يعرف عن حساء الدجاج بأنه يخفف من الالتهاب والاحتقان لذا تناوليه بدون مخاوف

- استنشاق البخار

العسل

ولكن متى عليك مراجعة الطبيب إن لم تتحسني بعد تجربتك لما ذكر؟

- عند شعرك بالدوار

- الصعوبة في التنفس

- ألم في منطقة الصدر

- ارتفاع في درجة الحرارة

- القيء

- نزيف المهبل.

الراحة

نصائح لتقوية مناعتك خلال فترة الحمل:

- تناول الغذاء الصحي

- النوم الجيد

- تجنب التوتر والقلق

- ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة بشكل يومي

- تجنب الاختلاط من الأشخاص الين يعامون من أمراض معدية

- غسل اليدين بصورة دورية