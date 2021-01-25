لتعزيز القدرة على التحمل والنشاط البدني … إليكم هذه الطرق البسيطة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 يناير 2021 05:10 مساءً - منذ 54 دقيقة

آخر تحديث: 25 - يناير - 2021 4:15 مساءً

يشعر الكثير من الأشخاص بالتعب والإرهاق لمجرد المشي لعدة دقائق، فيما تبدو ممارسة الرياضة بنشاط بالنسبة لهم حلما صعبا؛ الأمر الذي يجعلهم بحاجة ماسة للعمل على تحسين قدراتهم على التحمل.

والقدرة على التحمل هي قدرة الشخص على الحفاظ على النشاط البدني والعقلي، وهي مهمة للبقاء بصحة جيدة، كما تسمح للإنسان بأداء أنشطته اليومية بشكل أفضل.

وتاليا 5 طرق بسيطة لتعزيز القدرة على التحمل والبقاء بصحة جيدة:

ممارسة تمارين التنفس البطني

للأكسجين تأثير مهدئ على العقل والجسم، ودور في استعادة الطاقة ومحاربة التوتر، قم بالاستلقاء على ظهرك ووضع يدك على بطنك، وتنفس بعمق عن طريق الأنف لمدة ثانيتين، وبعد ذلك عن طريق الفم لـ 4 ثوان، يفضل القيام بتلك التمارين في الصباح يوميا.

تناول الكافيين

يعتبر الكافيين منبها طبيعيا يساعد على زيادة معدل ضربات قلب الشخص ومنحه دفعة من الطاقة.

وتشير دراسة في مجلة Journal Of Sports Science and Medicine، إلى أن الكافيين يمكن أن يمنح الأشخاص القوة عند الشعور بالتعب، ومع ذلك يجب عدم الإفراط في استهلاك القهوة.

التأمل أو اليوغا

يمكن أن تساعدك هذه الأشكال الهادئة من التمارين على الاسترخاء وإعادة تركيز انتباهك لتحسين القدرة على التحمل، ويمكن أن يؤدي التأمل أو اليوغا إلى تقليل مستويات التوتر وتحسين الصحة.

تناول عشبة الأشواغاندا

تشتهر عشبة الأشواغاندا بخصائصها العلاجية، فهي خيار رائع للإضافة إلى نظامك الغذائي، فهي لا تساعد فقط على زيادة القدرة على التحمل، ولكنها ستزيد أيضا من مستويات الطاقة وتعزز الوظيفة الإدراكية وتقلل التوتر وتحسن الصحة العامة.

وفي دراسة نشرت في المجلة الفصلية الدولية للأبحاث في طب الأيورفيدا، أدى تناول 300 ملغ من عشبة أشواغاندا مرتين يوميا، إلى تحسين القدرة على التحمل القلبي الوعائي لدى 25 رياضيا.

الموسيقى

أظهرت العديد من الدراسات على مر السنين أن للموسيقى تأثيرا إيجابيا على المزاج، كما أنها يمكن أن تساعد أيضا في تحسين كفاءة القلب والأوعية الدموية أثناء التمرين، وبالتالي القدرة على التحمل.