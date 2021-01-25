شكرا لقرائتكم خبر عن الروبوت «صوفيا»: من الممكن مراعاة المرضى وكبار السن في مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة هانسون روبوتكس، المُصنعة للروبوت «صوفيا» بأنه المصانع ستبدأ في طرح 4 نماذج من بينها صوفيا في النصف الأول من العام الحالي، مع توقع الباحثين أن تفتح جائحة كورونا فرصا جديدة لصناعة الروبوتات.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي ديفيد هانسون أثناء وقوفه محاطا برؤوس الروبوت في مختبره، «سيحتاج عالم كوفيد-19 إلى المزيد من التشغيل الآلي للحفاظ على سلامة الناس».

وقالت «صوفيا» من الممكن للروبوتات الاجتماعية مثلي أن ترعى المرضى أو كبار السن.

وأضافت أثناء قيامها بجولة في مختبرها في هونج كونج «يمكنني المساعدة في التواصل وتقديم العلاج وتوفير التحفيز الاجتماعي، وستطرح شركة هانسون روبوتكس هذا العام روبوت يسمى «جريس» تم تطويره لقطاع الرعاية الصحية.