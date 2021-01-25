8 علاجات منزلية سريعه للتخلص من الهبات الساخنة

بيروت - نادين محمد - تتميز الهبات الساخنة بإحساس مفاجئ بالدفء على الرقبة أو الوجه أو الصدر أو أجزاء أخرى من الجسم. يتبعها ظهور التعرق.

تشيع الهبات الساخنة عند النساء في فترة ما حول انقطاع الطمث، ولكنها تحدث أيضًا عند الرجال بسبب حالات مثل سرطان البروستاتا.

اقرئي أيضا : تغيرات تطرأ على المرأة قبل انقطاع الطمث .. تعرفي عليها

عادة لا تكون الهبات الساخنة مهددة للحياة، ويمكن علاجها بشكل فعال عن طريق العلاجات المنزلية.

تساعد هذه العلاجات على تخفيف الإحساس بالدفء إلى جانب الأعراض ذات الصلة مثل احمرار الجلد وسرعة ضربات القلب والتعرق والقلق.

​

تذكر، إذا لاحظت نوبات متكررة من الهبات الساخنة، فمن الأفضل استشارة خبير طبي؛ لأنه قد يكون بسبب بعض الحالات الأساسية.

إليك بعض العلاجات المنزلية البسيطة والفعالة للتخلص من الهبات الساخنة.

1. خل التفاح

​

يمكن استخدام خل التفاح كعلاج تقليدي فعال لتقليل بعض شكاوى انقطاع الطمث المتعلقة بالسمنة والقلق.

2. فول الصويا

الأستروجين ضروري لتقليل الهبات الساخنة. تحتوي مصادر نبات الصويا مثل فول الصويا على كمية كبيرة من فيتويستروغنز، وقد تساعد في التخلص من الهبات الساخنة عند الاستهلاك. وفقًا لدراسة، فإن استهلاك حوالي 40-80 مجم من فول الصويا فعال في تقليل الهبات الساخنة.

​

3. المريمية

أظهرت دراسة أن المريمية يمكن أن تساعد في تقليل شدة الهبات الساخنة لدى النساء بعد سن اليأس والرجال المصابين بسرطان البروستاتا. قد يساعد أيضًا في تقليل الأعراض الأخرى ذات الصلة بانقطاع الطمث مثل التعرق الليلي والتعب.

4. زيت بذور الكتان

​

أظهرت دراسة أن 40 جرامًا فقط من بذور الكتان فعالة مثل أقراص أو مستخلص هرمون الأستروجين والبروجستيرون عن طريق الفم لتحسين الأعراض الخفيفة لانقطاع الطمث مثل الهبات الساخنة وتحسين نوعية الحياة. ويرجع ذلك إلى وجود قشور نباتية تشبه الأستروجين. الأحماض الدهنية في زيت بذور الكتان فعالة في تقليل أعراض انقطاع الطمث.

5. شاي البابونج

هو أحد الأسباب الرئيسية للهبات الساخنة. تشير إحدى الدراسات إلى أن تناول شاي الأعشاب مثل شاي البابونج لمدة شهر تقريبًا يمكن أن يعالج الهبات الساخنة وأعراض أخرى مثل القلق وألم العضلات لدى النساء الحوامل. يحتوي البابونج على خصائص الأستروجين النباتي، ويحتوي على مركبات الفلافونويد.

​

6. عرق السوس

عرق السوس يمكن أن يساعد أيضًا في منع مضاعفات الهبات الساخنة.

7. زيت زهرة الربيع المسائية

زيت زهرة الربيع المسائية له تأثير تبريد على الجلد، ويساعد على تنظيم إنتاج هرمون الأستروجين. يمكن أن يحسن تكرار الهبات الساخنة ومدتها وشدتها في غضون ستة أسابيع.





​