الحوامل أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. "صيحة تحذير" من روسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وزارة الصحة الروسية في إرشادات الرعاية الطبية للنساء الحوامل أن فيروس كورونا المستجد أكثر انتشارا بينهن من بقية السكان.

وتشير إرشادات وزارة الصحة الروسية الخاصة بتنظيم الرعاية الطبية للنساء الحوامل والنساء في المخاض والنساء بعد الولادة والأطفال حديثي الولادة، إلى أن الإصابات بـ"كوفيد -19"، أعلى بينهن مقارنة بمستوى انتشاره بين السكان.

وجاء في الإرشادات: "لقد ثبت أن إصابات النساء الحوامل بـ(كوفيد-19)، أعلى بكثير مما بين السكان".

وتتشابه أعراض المرض ومساره بين النساء الحوامل مع أعراضه ومساره لدى الأشخاص الآخرين، وتشير الإرشادات إلى أنه عادة لا تظهر أعراض المرض لديهن.

وتؤكد الإرشادات أن "المجموعة الأكثر عرضة للإصابة بالشكل الحاد من مرض (كوفيد-19) تضم النساء الحوامل اللواتي أعمارهن 35 سنة فأكثر والمصابات بالسكري وارتفاع مستوى ضغط الدم المزمن قبل الحمل".

وتضيف: "العامل الإضافي الذي يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19 هو العمل في مجال الرعاية الصحية أو في الخدمات الاجتماعية المختلفة".