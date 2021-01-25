فلسطين تدرس إغلاق الحدود خوفا من سلالة كورونا الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد إشتية، أن فلسطين تدرس إغلاق الحدود لمنع وصول كورونا المتحور إلى الأراضي الفلسطينية.

وقال محمد إشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة: "ندرس مع الأشقاء في الأردن والجانب الإسرائيلي إغلاق الجسور من أجل مواجهة التفشي السريع للفيروس المتحور ومنع انتشاره".

وترتبط فلسطين مع العالم الخارجي من خلال جسر الملك حسين بين الضفة الغربية والأردن.

وتغلق إسرائيل، مساء الإثنين، مطار بن غوريون الدولي، قرب تل أبيب، أمام حركة المغادرين والقادمين لمدة أسبوع لمنع وصول الفيروس المتحور.

ولاحظ "إشتية" انخفاضا في أعداد المصابين بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية بعد القيود التي فرضتها الحكومة في الأسابيع الأخيرة.

وفي هذا الصدد فقد سجلت وزارة الصحة الفلسطينية 5 حالات وفاة و470 إصابة بالفيروس خلال الساعات ال 24 الماضية.

وبالمقابل فقد سجلت 729 حالة تعافي من الفيروس خلال نفس الفترة.

وأعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، الإثنين، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 61 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 12 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.