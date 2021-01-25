19 حالة وفاة و741 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الإثنين، ارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، إنه تم تسجيل 19 حالة وفاة و741 إصابة جديدة، وشفاء 1092 حالة، خلال 24 ساعة.

وتابع، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 293 إصابة و901 حالة شفاء، و10 حالات وفاة.



وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 114 ألف و429 شخصًا، بينهم 19 ألفًا و305 حالة نشطة، ووفاة 1782 شخصًا.



