بعد وفاة عبلة الكحلاوي.. وزيرة الصحة المصرية تحذر هؤلاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، كبار السن من تلقي علاج فيروس كورونا بعيدا عن المستشفيات خاصة حال الإصابة بمرض مزمن.

وقالت الدكتورة هالة زايد عن سبب وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الدينية المصرية الشهيرة، والتي توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا: "لجأت للمستشفى في حالة متأخرة، وتم إرسال طاقم طبي صباح يوم الوفاة وكانت حالتها سيئة للغاية".

وأضافت خلال مداخلة، مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامجه "الحكاية": "أي شخص بعد سن الخمسين عاما لو عنده مرض مزمن لازم يدخل المستشفى في بداية الأعراض لفيروس كورونا ليتم شفاؤه قبل تأخر الحالة".

وتابعت: "أي شخص يبلغ أكثر من 65 سنة في الغالب يعاني من أمراض مزمنة وعليه التوجه إلى أقرب مستشفى للتسجيل في أخذ لقاح كورونا.. اللقاح اختياري لأي طبيب وأكثر من 30% من الأطباء وافقوا على أخذ لقاح كورونا".

إلى ذلك، أعلنت أسرة الراحلة عبلة الكحلاوي، إقامة صلاة الجنازة عليها بعد صلاة الظهر الإثنين، في مسجد الدكتورة عبلة الكحلاوي بالهضبة الوسطى بالمقطم بالقاهرة.